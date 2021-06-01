Travaux d'été 2023 sur vos lignes de train
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On fait le point sur les chantiers en cours cet été sur vos lignes de train et leurs conséquences sur vos conditions de circulation.
Ligne H
À Valmondois, SNCF renouvellera 13 appareils de voies* et 1400 mètres de voies et ballast à partir du 7 août jusqu’au 25 novembre.
Conséquences sur le trafic de la ligne H
- Les 5 et 6 août : aucun train ne circule entre les gares d'Ermont-Eaubonne – Valmondois et Pontoise – Persan Beaumont. Un service de bus de substitution est mis en place
*Les appareils de voies sont tous les éléments qui supportent le train. Ils sont composés d’éléments fixes (ballasts et traverses) et d’éléments mobiles (les aiguillages, qui permettent au train de bifurquer).
Pour en savoir plus sur les travaux sur la ligne H
Ligne J
Travaux de la ligne J
- À Gargenville, une opération de renouvellement de 1200 mètres de voies et ballast et de 2 aiguillages : sera menée du 21 août au 8 septembre pour les travaux préparatoires et du 8 au 25 septembre sans impact sur le trafic.
- Du côté de Nanterre : les grands travaux d’infrastructure du tunnel nécessaires pour l’ouverture, au printemps 2024, de la ligne E du RER jusqu’à Nanterre (projet Eole) seront achevés en juin 2023. L’été sera ainsi consacré aux essais ferroviaires et l'avancée du projet.
- En complément, des travaux seront effectués sur « les futurs tiroirs de retournement » de la future branche ouest du RER E (Mantes-La Jolie - Rosa Parks) en Gare de Rosa Parks les 17 et 18 juin.
- Du côté de Mantes-la-Jolie : en parallèle, SNCF poursuit les travaux pour permettre l’ouverture du RER E à Mantes-la-Jolie à fin 2026. Les travaux de cet été auront pour objectif la finalisation de la 3ᵉ voie entre Epône Mézières et Mantes-Station, la poursuite des travaux du raccordement du viaduc situé entre Buchelay et Mantes-la-Jolie et les finitions de l’élargissement de pont-rail de Buchelay.
Conséquences sur le trafic de la ligne J
- Du 10 juillet au 13 août : aucun train ne circule entre les gares d’Epône Mézières et Mantes-la-Jolie. Un service de bus de substitution est mis en place entre ces gares.
- Les 8 et 9 juillet : fermeture entre Paris St Lazare - Mantes. Bus de substitution et renforts de lignes régulières.
- Les 5 et 6 août - les 19 et 20 août - les 26 et 27 août : aucun train ne circule entre les gares des Mureaux et Mantes-la-Jolie. Un service de bus de substitution est mis en place entre ces gares ainsi que des renforts sur les lignes de bus régulières.
- Les 8 et 9 juillet et les 12 et 13 août : aucun train en circule entre les gares d’Issou Porcheville et Mantes-la-Jolie. Un service de bus de substitution est mis en place.
- Les 12 et 13 août - les 19 et 20 août - 26 et 27 août : aucun train ne circule entre Paris Saint-Lazare Saint-Cloud / Garches - Marnes la Coquette. Un service de bus de substitution est mis en place.
Pour en savoir plus sur les travaux sur la ligne J
Ligne K
- Du 8 juillet au 14 août : aucun train ne circule entre Paris gare du Nord et Mitry-Claye. Les voyageurs sont invités à se reporter sur le RER B. Des navettes ferroviaires circuleront entre Mitry-Claye et Crépy-en-Valois.
Pour en savoir plus sur les travaux sur la ligne K
Ligne L
- SNCF poursuivra la construction d’un poste d’aiguillages à Versailles. Les travaux se tiendront la journée en semaine à partir du 1er juin et les nuits du 2 mai au 28 juillet.
- Du 5 au 20 août : aucun train ne circule entre les gares de Maisons Laffitte et Cergy-le-Haut. Un service de bus de substitution est mis en place entre ces gares ainsi que des renforts sur les lignes de bus régulières.
- Les 15 et 16 juillet, les 22 et 23 juillet et les 29 et 30 juillet : la gare de Cergy Préfecture ne sera pas desservie dans les deux sens de circulation. Les voyageurs sont invités à se reporter sur les lignes régulières
Pour en savoir plus sur les travaux sur la ligne L
Ligne N
- Du 8 juillet au 13 août : aucun train ne circule entre les gares de Plaisir Grignon et Mantes-la-Jolie. Un service de bus de substitution est mis en place
Ligne P
- Du 15 juillet au 27 août : aucun train ne circule entre les gares de Meaux et La Ferté Milon. Un service de bus de substitution est mis en place entre ces gares.
- Les 14, 15 et 16 juillet : aucun train en circule sur les branches Coulommiers et Provins. Un service de bus de substitution est mis en place.
- Du 3 juillet au 27 août : la gare de Nangis n’est pas desservie. Un service de bus de substitution est mis en place.
Pour en savoir plus sur les travaux sur la ligne P
Ligne R
- Remplacement de 15 km de rails entre Vernou-la-Celle-sur-Seine, La Grande Paroisse, Fontenay-sur-Loing et Cepoy du 31 juillet au 6 septembre.
Pour en savoir plus sur les travaux de la ligne R :
Ligne U
- Les 12 et 13 août, les 19 et 20 août, et 26 et 27 août : aucun train ne circule entre les gares de La Défense et Suresnes. Un service de bus de substitution est mis en place.
Pour en savoir plus sur les travaux sur la ligne U