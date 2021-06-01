Ligne H

À Valmondois, SNCF renouvellera 13 appareils de voies* et 1400 mètres de voies et ballast à partir du 7 août jusqu’au 25 novembre.

Conséquences sur le trafic de la ligne H

Les 5 et 6 août : aucun train ne circule entre les gares d'Ermont-Eaubonne – Valmondois et Pontoise – Persan Beaumont. Un service de bus de substitution est mis en place

*Les appareils de voies sont tous les éléments qui supportent le train. Ils sont composés d’éléments fixes (ballasts et traverses) et d’éléments mobiles (les aiguillages, qui permettent au train de bifurquer).

Pour en savoir plus sur les travaux sur la ligne H