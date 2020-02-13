Une contribution inégale des titres et des usagers au financement des transports

Si le taux de couverture moyen des coûts d’exploitation des transports par les recettes tarifaires est de 42 %, de fortes disparités existent entre les différents titres.

Ainsi, avant la création des forfaits toutes zones, le taux de couverture des coûts d’exploitation par les recettes des abonnements zonaux variait fortement selon le zonage considéré : le niveau de participation des usagers diminuait en effet à mesure que le nombre de zones augmentaient, et, pour un même nombre de zones, les zonages périphériques (4-5) présentaient un taux de couverture plus faible que les zonages centraux (1-2).

La propension à utiliser un titre donné varie selon le profil du voyageur

Derrière les titres, ce sont des catégories d’usagers qui contribuent plus ou moins fortement au financement des transports, selon la propension qu’ils ont à utiliser préférentiellement tel ou tel titre.

En effet, tous les usagers n’utilisent pas les titres dans les mêmes proportions, mais choisissent leurs titres en fonction de leurs besoins de mobilité et du coût que le titre représente pour eux in fine, une fois déduites les aides auxquelles ils peuvent prétendre (remboursement employeur pour les actifs porteurs de Navigo par exemple, subventions départementales, etc.).