Usages et usagers des titres de transport

Lorsque la part des « retours au domicile » est proche de 50%, cela signifie que les voyageurs font peu de déplacements « triangulaires » (aller du domicile au lieu A pour une activité, puis du lieu A au lieu B pour une autre activité, puis retour du lieu B au domicile).

Les abonnés Imagine R Étudiant et Navigo ont plus tendance à faire des déplacements triangulaires, c’est-à-dire à optimiser leur mobilité en combinant diverses activités dans une même succession de déplacements. A l’inverse, les bénéficiaires Améthyste et les abonnés Imagine R Scolaire pratiquent plus les simples aller-retour.

La part des déplacements domicile-travail ou domicile-étude est équivalente pour les abonnés Navigo et les abonnés Imagine R Étudiant mais les autres motifs sont un peu plus utilitaires pour les abonnés Navigo : achats et formalités ont plus d’importance pour eux alors que les loisirs ont plus d’importance pour les abonnés Imagine R Étudiant.