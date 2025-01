Les chiffres de l'accessibilité sur notre réseau

Quelle est la stratégie d'Île-de-France Mobilités en matière d'accessibilité ?

Depuis le 11 février 2005*, les transports collectifs français connaissent une véritable transformation, tenus de rendre leur réseau accessible à toutes les personnes en situation de handicap.

Consciente de la difficulté que peuvent connaître les usagers en situation de handicap, et notamment les personnes en fauteuil roulant, dans les transports collectifs, Île-de-France Mobilités mène, main dans la main avec les associations d'usagers, les collectivités territoriales, la Région Île-de-France et ses opérateurs, une politique de longue date pour rendre le réseau francilien toujours plus accessible.

*et la loi“pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées”

Les exigences d'Île-de-France Mobilités en matière d'accessibilité

Dans le cadre de ses contrats avec les opérateurs (entreprises qui assument l’exploitation, la rénovation et la modernisation des lignes sur le réseau), Île-de-France Mobilités impose des exigences en matière de qualité de service et d’information des personnes en situation de handicap. Ces exigences concernent :

l’accompagnement des personnes en situation de handicap,

leur accès à l’information,

la disponibilité des équipements (ascenseurs, escaliers, palettes d’accès bus)

et les délais de réparation des éventuelles pannes.

Le Schéma directeur de l'accessibilité

Île-de-France Mobilités et ses partenaires (la SCNF et la Région Île-de-France) ont investi 2 milliards d’euros pour la réalisation d'un agenda de travaux de mise en accessibilité du réseau (le Sd'Ap) fondée en 2009 et complété en 2015.

Cet agenda, pensé en fonction des besoins et de la réalité du territoire, prend en compte les 4 grands aspects d'une mobilité accessible avec :

un volet routier (bus, car, arrêts, voirie),

(bus, car, arrêts, voirie), un volet ferroviaire (train, métro, tramway et RER, gares et stations),

(train, métro, tramway et RER, gares et stations), un volet information voyageur (billettique, accès à une information adaptée)

(billettique, accès à une information adaptée) et un volet formation du personnel.

Découvrez, en chiffre, l'avancée de l'accessibilité sur votre réseau !