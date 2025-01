Accessibilité : le cas complexe du métro parisien

Comprendre la complexité d'un projet de mise en accessibilité totale du métro historique

Des kilomètres de tunnels, de quais et de couloirs connectés aux égouts et aux réseaux d’eau, d’électricité et de gaz de la ville, le tortueux métro parisien est l’un des plus anciens au monde, âgé par endroit de plus de 120 ans (la première ligne de métro parisienne a ouvert en 1 900!).

Des racines historiques qui font son originalité, mais participent aussi à la complexité de sa mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Métro parisien : entre volonté et réalité

Dans le cas où une mise en accessibilité serait possible et donc envisagée sur une ligne, elle ne concernerait qu'une poignée de stations sur un trajet avec des correspondances qui ne seront pas accessibles elles-mêmes, scénario envisagé par Île-de-France Mobilités. Cependant, cette configuration n'offre qu’une accessibilité partielle aux personnes en fauteuil roulant, qui n'auraient pas la possibilité de voyager d’une ligne à l’autre, ni d'un bout à l'autre du réseau et pourraient monter à une station accessible en début de trajet et ne pas trouver de station accessible proche de leur destination au moment de descendre.

