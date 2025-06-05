Deux options pour acheter vos titres de transports en Île-de-France

Publié le

Depuis avril 2025, les tickets en carton : c’est officiellement terminé. Pour acheter des titres de transports, deux options s’offrent à vous : votre téléphone ou le passe Navigo Easy ! On vous explique.

Option 1 - Validez et achetez vos titres depuis votre application préférée

Pour valider et acheter des titres de transports l'esprit léger, vous pouvez télécharger une des 5 applications revendeurs :

Comment ça marche ?

En quelques clics :

  • Achetez vos titres quand vous le souhaitez
  • Validez directement avec votre téléphone en gares et stations
  • Retrouvez l'historique de vos achats dans vos applications
  • Plus besoin de support physique !

Acheter son ticket par SMS, c'est aussi possible dans les bus

C'est simple, achetez votre ticket en envoyant un SMS au numéro indiqué dans le bus (2,50 € + coût éventuel du SMS).

Attention

Le service ne fonctionne que si vous disposez d'un numéro de téléphone français.

Option 2 - Voyagez avec un Passe Navigo Easy 

© Sylvain Homo

Comment ça marche ?

  1. Procurez-vous un passe Navigo Easy (2 €) en automate ou guichet dans une gare ou station
  2. Chargez-le avec les titres de transport souhaités aux guichets ou aux automates de vente ou directement avec votre téléphone grâce à l’application Île-de-France Mobilités
  3. Validez à chaque trajet

Des questions ?