Deux options pour acheter vos titres de transports en Île-de-France
Publié le
Depuis avril 2025, les tickets en carton : c’est officiellement terminé. Pour acheter des titres de transports, deux options s’offrent à vous : votre téléphone ou le passe Navigo Easy ! On vous explique.
Pour valider et acheter des titres de transports l'esprit léger, vous pouvez télécharger une des 5 applications revendeurs :
- L’application officielle Île-de-France Mobilités
- Bonjour RATP
- SNCF Connect
- Samsung Wallet
- ou Cartes Apple
Comment ça marche ?
En quelques clics :
- Achetez vos titres quand vous le souhaitez
- Validez directement avec votre téléphone en gares et stations
- Retrouvez l'historique de vos achats dans vos applications
- Plus besoin de support physique !
Acheter son ticket par SMS, c'est aussi possible dans les bus
C'est simple, achetez votre ticket en envoyant un SMS au numéro indiqué dans le bus (2,50 € + coût éventuel du SMS).
Attention
Le service ne fonctionne que si vous disposez d'un numéro de téléphone français.
Option 2 - Voyagez avec un Passe Navigo Easy
Comment ça marche ?
- Procurez-vous un passe Navigo Easy (2 €) en automate ou guichet dans une gare ou station
- Chargez-le avec les titres de transport souhaités aux guichets ou aux automates de vente ou directement avec votre téléphone grâce à l’application Île-de-France Mobilités
- Validez à chaque trajet