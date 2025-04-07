Transports en Île-de-France : fin du ticket carton, place à la simplicité !

Le 1ᵉʳ novembre 2025, c'est la fin du ticket t+ en papier en Île-de-France.

Carte physique rechargeable, ticket et validation sur smartphone : on vous explique comment voyager simplement dans les transports.

Pourquoi le ticket papier disparait dans les transports en Île-de-France ?

Chaque année, plus de 500 millions de tickets t+ en papier sont imprimés en Île-de-France : un format gourmand en ressources, pas toujours pratique et difficile à recycler.

Pour simplifier les trajets des voyageurs et réduire son impact environnemental : le réseau de transports en commun francilien passe au numérique en supprimant le ticket en carton.

On vous explique les différentes options pour voyager, dans cet article !