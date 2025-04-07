Transports en Île-de-France : fin du ticket carton, place à la simplicité !
Le 1ᵉʳ novembre 2025, c'est la fin du ticket t+ en papier en Île-de-France.
Carte physique rechargeable, ticket et validation sur smartphone : on vous explique comment voyager simplement dans les transports.
Pourquoi le ticket papier disparait dans les transports en Île-de-France ?
Chaque année, plus de 500 millions de tickets t+ en papier sont imprimés en Île-de-France : un format gourmand en ressources, pas toujours pratique et difficile à recycler.
Pour simplifier les trajets des voyageurs et réduire son impact environnemental : le réseau de transports en commun francilien passe au numérique en supprimant le ticket en carton.
On vous explique les différentes options pour voyager, dans cet article !
Avant de commencer : il vous reste des tickets carton ? Échangez-les en station !
Si vous disposez encore de tickets t+, de billets vers les aéroports ou de billets Origine-Destination ? Vous vous demandez comment faire pour échanger vos tickets carton ?
- Rendez-vous en guichets RATP ou SNCF entre le 1ᵉʳ novembre 2025 et le 1ᵉʳ juin 2026
- Vos tickets seront convertis au format numérique équivalent (plein tarif contre plein tarif, tarif réduit contre tarif réduit), utilisables sur un passe Navigo Easy
- Pensez à vous munir d’un passe Navigo Easy avant l’échange !
Pour vos trajets occasionnels : plusieurs solutions pratiques
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, la tarification est simplifiée avec deux types de tickets : le ticket métro-train-RER à 2,50 € et le ticket bus-tram à 2 €.
Pour les utiliser, trois options s'offrent à vous :
1. Le passe Navigo Easy
Il devient la solution de référence pour tous les voyageurs occasionnels en quête d'un support physique pour valider leurs trajets. Ce passe rechargeable offre de nombreux avantages :
- Rechargeable à volonté - y compris depuis votre téléphone
- Utilisable immédiatement
- Durable et résistant
- Écologique (plus de déchets papier)
- Pratique (plus besoin de faire la queue aux distributeurs)
Comment ça marche ?
Rien de plus simple ! Il suffit de :
- Se procurer un passe Navigo Easy (2 €) dans une gare ou station
- Le charger avec les titres de transport souhaités
- Valider à chaque trajet
Quels titres charger sur votre passe Navigo Easy ?
Le passe Navigo Easy accueille tous vos titres occasionnels :
Des voyageurs rechargent un passe navigo easy avec leur téléphone
Pour ceux qui préfèrent tout avoir sur leur smartphone, c'est possible ! Votre téléphone devient votre titre de transport grâce à l'application Île-de-France Mobilités (ou sur les applications de nos revendeurs officiels).
En quelques clics :
- Achetez vos titres quand vous voulez
- Validez directement avec votre téléphone
- Retrouvez l'historique de vos achats
- Plus besoin de support physique
Alors gagnez du temps ! Rechargez avec l'application Île-de-France Mobilités (ou toute autre appli Revendeur Officiel), et validez directement avec votre smartphone !
3. Et aussi : le Navigo Liberté +, le service pratique et économique
Vous connaissez Navigo Liberté + ? C'est le service qui vous permet de circuler partout en Île-de-France, à tarif préférentiel, en empruntant tous les modes de transport et sans rechargement :
- Pratique : validez votre passe et payez le 15 du mois d’après, uniquement pour les trajets effectués
- - 20 % sur le prix des trajets : avec Navigo Liberté + vous voyagez en métro/train/RER pour 1,99 € (contre 2,50 €) et 1,60 € les trajets en bus/tram (contre 2 €)
- Toujours valide : sans rechargement, voyagez dans toute la région sans contraintes
Un accompagnement sur mesure
Un agent du réseau informe une voyageuse en station
Pour faciliter cette transition, des agents sont présents en station pour guider les voyageurs. Des démonstrations sont organisées sur le terrain et des dépliants pédagogiques sont mis à disposition pour vous accompagner dans ce changement.
Cette évolution s'inscrit dans une démarche de modernisation des transports franciliens, pour un réseau plus fluide et respectueux de l'environnement.
Une vision d'avenir pour les transports franciliens
La fin du ticket papier s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation portée par Île-de-France Mobilités. Une révolution billettique et digitale qui vise à :
- Fluidifier les déplacements : validation plus rapide, moins de files d'attente
- Réduire l'impact environnemental : en supprimant la production et le recyclage des tickets papier
- Améliorer l'expérience voyageur : plus de flexibilité, moins de contraintes
- Garantir l'accès aux transports pour tous : un accompagnement personnalisé pour les seniors et les personnes moins familières du digital
- Préparer l'avenir : vers un réseau de transport toujours plus intelligent et connecté
Une modernisation de la billettique des transports franciliens qui conjugue innovation et solidarité, pour des transports plus durables et accessibles à tous.