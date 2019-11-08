Illustration montrant un voyageur validant son trajet avec un Ticket Métro-Train-RER via son smartphoneIllustration montrant un voyageur validant son trajet avec son ticket t+ avec un smartphone

Ticket Métro-Train-RER

Effectuez votre trajet en métro, train ou RER

MétroRERTrain

2,50€  à l'unitétoutes zones

  • Valable dans toute l'Ile-de-France (hors aéroports)
  • Chargeable sur passe Navigo Easy ou smartphone
Illustration d'une main tenant une pièce de monnaie

Tarification

  • Plein tarif : 2,50€
  • Tarif réduit : 1,25€

L’utilisateur du tarif réduit doit pouvoir justifier de son droit à réduction à tout moment lors de son voyage.

Bénéficiez d'un tarif avantageux de 1,99€ au lieu de 2,50€ avec Navigo Liberté +.

Illustration de deux voyageuses sur un quai attendant le métro

Est-il adapté à mes besoins ?

Le ticket Métro-Train-RER est adapté si :

  • Vous effectuez trop peu de trajets pour justifier l’achat d’un Navigo mois ou semaine
  • Votre trajet s'effectue en métro, Train ou RER
iIllustration montrant une main sortant un passe Navigo Easy d’un porte-monnaie

Simple et pratique au quotidien

Fini les hésitations entre prendre un Ticket t+ ou un billet origine-destination : le Ticket Métro-Train-RER suffit pour tous les trajets en métro-train-RER dans ou hors de Paris.

Illustration montrant un passe Navigo Easy coller à un smartphone afin d’acheter des tickets t+

Comment l’obtenir sur passe Navigo Easy ?

  1. Achetez un passe Navigo Easy.
  2. Utilisez l'application Île-de-France Mobilité pour acheter vos Tickets sur votre passe Navigo Easy.
  3. Validez ensuite vos trajets avec votre passe Navigo Easy.

Vous souhaitez rendre service à un proche ? Vous pouvez lui prêter votre passe Navigo Easy car il n'est pas nominatif.

Comment faire si je voyage en groupe ou en famille ?

Illustration montrant une validation de trajet avec un smartphone

Comment l’obtenir sur smartphone ?

Les utilisateurs d’iPhone et d’Android peuvent valider leurs trajets directement depuis leur smartphone.

  1. Installez l’application Île-de-France Mobilités.
  2. Achetez vos tickets de transport via l’application.
  3. Validez vos trajets en utilisant votre smartphone.
