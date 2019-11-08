Périmètre

Le Ticket Métro-Train-RER sur passe Navigo Easy et sur téléphone permet de voyager sur :

Les lignes du métro en Île-de-France, sauf entrée/sortie à la station ferré aéroportuaire « Aéroport d’Orly » ;

Les lignes de RER et de train en Île-de-France, sauf entrée/sortie des stations ferrées aéroportuaires « Aéroport Charles De Gaulle 1 » et « Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV »

Le funiculaire de Montmartre ;

Les lignes Intercités et TER en Île-de-France



Le ticket Métro-Train-RER dématérialisé ne permet pas de voyager sur :

Les lignes de tramway

Tous les bus et les cars Noctilien

Les Tzen

RoissyBus, OrlyVal, Filéo

Les stations ferrées aéroportuaires « Aéroport d’Orly », « Aéroport Charles de Gaulle 1 » et « Aéroport Charles De Gaulle 2 TGV »

Les gares RER et Train situées hors Île-de-France

Les lignes grande vitesse (TGV …)

Le Ticket Métro-Train-RER n’autorise pas les correspondances avec les bus et tramways. Il permet de voyager 2h à partir de la validation d'entrée et sans effectuer de sortie.



Utilisation dans le métro, train et le RER

Le Ticket Métro-Train-RER permet les correspondances pendant 2h à partir de la validation d’entrée sur le réseau, sans effectuer de sortie : métro-métro, RER/train-RER/train et métro-RER/train.



Utilisation dans le funiculaire de Montmartre

Le Ticket Métro-Train-RER permet d'emprunter le funiculaire de Montmartre, mais sans correspondance avec les autres modes de transport.



Pour plus d'informations sur les correspondances, vous pouvez consulter cette page : Comment (bien) voyager avec un ticket dématérialisé ?



À savoir

Ce titre est disponible en tarif plein et tarif réduit.

Ce titre télébillettique se charge sur un passe Navigo Easy que vous devez vous procurer au préalable. Il n’est cependant pas possible de charger en même temps les deux tarifs sur un même passe. Un passe Navigo Easy ne peut contenir plus de 20 tickets Métro-Train-RER.

Vous pouvez acheter ce titre avec votre téléphone, depuis l'application Île-de-France Mobilités, le stocker sur votre téléphone ou le charger sur votre passe Navigo Easy.