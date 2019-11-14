Périmètre

Le ticket Bus-Tram est un utilisable sur toute l'Ile-de-France, zones 1 à 5 du réseau de transport public francilien relevant de la compétence d’Île-de-France Mobilités, il permet de voyager sur :

Les lignes de tramway et Tzen

Tous les bus, les cars Noctilien, longue distance et Filéo

Le câble C1



Le ticket Bus-Tram dématérialisé ne permet pas de voyager sur :

RoissyBus, OrlyVal,

Les lignes du métro en Île-de-France

Les lignes de RER et de train en Île-de-France

Le funiculaire de Montmartre ;

Les lignes Intercités et TER en Île-de-France

Le Ticket Bus-Tram permet de voyager 1h30 à partir de la validation d'entrée et sans effectuer de sortie. Les correspondances entre les modes de transport autorisés, cité précédemment, sont autorisées dans la limite des 1h30 à compter de la première validation d’entrée. L’aller-retour et l’interruption sur la même ligne de bus, de tram ou de Tzen ne sont pas autorisés avec un même ticket Bus-Tram.



À savoir

Ce titre est disponible en tarif plein et tarif réduit. Il n’est cependant pas possible de charger en même temps les deux tarifs sur un même passe.

Vous pouvez acheter ce titre avec votre téléphone, depuis l'application Île-de-France Mobilités, le stocker sur votre téléphone ou le recharger sur un passe Navigo Easy que vous devrez vous procurer au préalable. Un passe Navigo Easy ne peut contenir plus de 20 tickets Bus-Tram.