Tarification
- Plein tarif : 2€
- Tarif réduit : 1€
L’utilisateur du tarif réduit doit pouvoir justifier de son droit à réduction à tout moment lors de son voyage.
Bénéficiez d'un tarif avantageux de 1,60 € au lieu de 2 € avec Navigo Liberté +.
Effectuez votre trajet en bus ou tram
2€ à l'unitétoutes zones
Le ticket Bus-Tram est adapté si :
Fini les hésitations entre prendre un Ticket t+ ou un billet origine-destination : un seul Ticket pour tous les trajets en bus ou tram dans ou hors de Paris.
Vous souhaitez rendre service à un proche ? Vous pouvez lui prêter votre passe Navigo Easy car il n'est pas nominatif.
Les utilisateurs d’iPhone et d’Android peuvent valider leurs trajets directement depuis leur smartphone.