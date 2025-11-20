Sur quel support mettre les tickets Métro-Train-RER ou tickets Bus-Tram ?
Vous pouvez stocker jusqu'à 20 tickets Métro-Train-RER et/ou jusqu'à 20 tickets Bus-Tram sur un passe Navigo Easy, un téléphone ou une montre connectée.
Bon à savoir :
- Pour acheter un ticket Paris Région<>Aéroports, utilisez un autre passe Navigo Easy ou téléphone que celui sur lequel vous avez stocké vos tickets Métro-Train-RER ou Bus-Tram.
Ces titres ne peuvent pas cohabiter sur le même support.
- Il est possible que le ticket Métro-Train-RER ne vous soit pas proposé à l'achat sur l'application ou sur un automate. Cela s'explique par la présence d'un titre incompatible sur votre support (généralement un ancien ticket t+ ou un ticket Paris Région<>Aéroport). Dans ce cas, vous devez soit utiliser tous les tickets qui ne peuvent pas cohabiter et déjà présents sur le support, soit utiliser un autre support. Cliquez pour en savoir plus sur lacohabitation des titres de transports.