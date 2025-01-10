Cohabitation de vos titres de transports : le mode d’emploi
Publié le
Vous souhaitez ajouter un titre de transport sur votre téléphone, montre connectée ou passe Navigo Easy ? Vérifiez sa compatibilité avec ceux déjà présents : zones, période de validité et types de titres peuvent entrer en concurrence.
Qu’est-ce que la cohabitation des titres de transports ?
Sur le réseau de transports en commun d’Île-de-France Mobilités, différents titres de transports et supports pour les utiliser existent.
La “cohabitation” c’est la possibilité d’utiliser sur un seul et même support (votre téléphone, une montre connectée ou un passe Navigo Easy par exemple) différents titres ou forfaits de transports.
Pourquoi certains titres ne peuvent-ils pas cohabiter sur un même support ?
Lorsque deux titres sont valables pour un même trajet, le valideur ne sait pas lequel il doit utiliser en premier. Pour éviter toute confusion au moment de la validation, les titres susceptibles d’entrer en concurrence ne peuvent donc pas être chargés sur un même support.
Un doute ? Vérifiez la compatibilité de vos titres de transports sur cette page
Cohabitation des titres sur un passe Navigo Easy
Cohabitation des titres de transports sur Navigo Easy
J'ai ce titre sur mon passe Easy :
- Le Forfait Navigo Jour est :
- Compatible avec le Forfait Paris Visite, le Ticket Paris Région <> Aéroport, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Métro-Train-RER, le Ticket t+ et le Ticket Roissy Bus.
- Il est compatible avec un autre Forfait Navigo Jour si la période de validité est différente.
- Le Forfait Paris Visite est :
- Compatible avec le Forfait Navigo Jour, le Ticket Paris Région <> Aéroport, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Métro-Train-RER, le Ticket t+ et le Ticket Roissy Bus.
- Il n'est pas compatible avec un autre Forfait Paris Visite.
- Le Ticket Paris Région <> Aéroports est :
- Compatible avec les titres Forfait Navigo Jour, le Forfait Paris Visite, le Ticket Paris Région <> Aéroport, le Ticket Bus-Tram et le Ticket Roissy Bus.
- Il n'est pas compatible avec un Ticket Métro-Train-RER et un Ticket t+.
- Le Ticket Bus Tram est compatible avec tous les autres titres : le Forfait Navigo Jour, le Forfait Paris Visite, le Ticket Paris Région <> Aéroport, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Métro-Train-RER et le Ticket Roissy Bus.
- Le Ticket Métro-Train-RER est :
- Compatible avec le Forfait Navigo Jour, le Forfait Paris Visite, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Métro-Train-RER et le Ticket Roissy Bus.
-Il n'est pas compatible avec le Ticket Paris Région <> Aéroports et un Ticket t+.
- Le Ticket T+ est :
- Compatible avec le Forfait Navigo Jour, le Forfait Paris Visite, le Ticket t+, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Roissybus.
- Il n'est pas compatible avec les Tickets Paris Région <> Aéroports et le Ticket Métro-Train-RER.
Exemple
- Sur mon passe Navigo Easy, il me reste des tickets Métro-Train-RER > Je ne peux pas acheter de ticket Paris Région <> Aéroports, mais je peux, par exemple, acheter un ticket Bus-Tram.
Quelle solution dans ce cas ? Je peux acheter mon ticket Paris Région <> Aéroports via l'application Île-de-France Mobilités, ou acheter un nouveau support Passe Navigo Easy.
Cohabitation des titres toutes zones sur téléphone ou montre connectée (Android ou iOS)
Cohabitation des titres de transports toutes zones sur téléphone ou montre connectée
J'ai ce titre sur mon passe Easy :
- Le Forfait Navigo Mois est :
- Compatible avec le Forfait Paris Visite, le Ticket Paris Région <> Aéroport, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Métro-Train-RER et le Ticket Orlybus et Roissybus
- Compatible si la période de validité est différente avec le Forfait Navigo Mois, le Forfait Navigo Semaine et le Forfait Navigo Jour
- Le Forfait Navigo Semaine est :
- Compatible avec le Forfait Paris Visite, le Ticket Paris Région <> Aéroport, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Métro-Train-RER et le Ticket Orlybus et Roissybus
- Compatible si la période de validité est différente avec le Forfait Navigo Mois, le Forfait Navigo Semaine et le Forfait Navigo Jour
- Le Forfait Navigo Jour est :
- Compatible avec le Forfait Paris Visite, le Ticket Paris Région <> Aéroport, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Métro-Train-RER et le Ticket Orlybus et Roissybus
- Compatible si la période de validité est différente avec le Forfait Navigo Mois, le Forfait Navigo Semaine et le Forfait Navigo Jour
- Le Forfait Paris Visite est :
- Compatible avec le Forfait Paris Visite, Le Forfait Navigo Mois, Le Forfait Navigo Semaine, Le Forfait Navigo Jour, le Ticket Paris Région <> Aéroports, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Métro-Train-RER et le Ticket Roissybus.
- Il est incompatible avec un autre Forfait Paris Visite
- Le Ticket Paris Région <> Aéroport est :
- Compatible avec le Forfait Paris Visite, Le Forfait Navigo Mois, Le Forfait Navigo Semaine, Le Forfait Navigo Jour, le Ticket Paris Région <> Aéroports, le Ticket Bus-Tram et le Ticket Roissybus.
- Il est incompatible avec un Ticket Métro-Train-RER
- Le Ticket Bus-Tram est :
- Compatible avec le Forfait Paris Visite, Le Forfait Navigo Mois, Le Forfait Navigo Semaine, Le Forfait Navigo Jour, le Forfait Paris Visite, le Ticket Paris Région <> Aéroports, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Métro-Train-RER et le Ticket Roissybus.
- Le Ticket Métro-Train-RER est :
- Compatible avec le Forfait Paris Visite, Le Forfait Navigo Mois, Le Forfait Navigo Semaine, Le Forfait Navigo Jour, le Forfait Paris Visite, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Métro-Train-RER et le Ticket Roissybus.
- Il est incompatible avec le Ticket Paris Région <> Aéroports
- Le Ticket t+ est :
- Compatible avec le Forfait Paris Visite, Le Forfait Navigo Mois, Le Forfait Navigo Semaine, Le Forfait Navigo Jour, le Forfait Paris Visite, le Ticket Bus-Tram et le Ticket Roissybus.
- Il est incompatible avec le Ticket Paris Région <> Aéroports et le Ticket Métro-Train-RER
- Le Ticket Roissybus est :
- Compatible avec le Forfait Paris Visite, Le Forfait Navigo Mois, Le Forfait Navigo Semaine, Le Forfait Navigo Jour, le Forfait Paris Visite, le Ticket Paris Région <> Aéroports, le Ticket Bus-Tram, le Ticket Métro-Train-RER et le Ticket Roissybus. $
- Le Navigo Liberté+ sur téléphone est :
- Compatible avec tous les titres et tarifs.
Exemple
- Avec mon contrat Navigo Liberté +, puis-je ajouter d’autres forfaits ou tickets sur mon téléphone ?
Cas des forfaits : si vous avez un forfait Navigo Mois, Navigo Semaine ou Navigo Jour en cours de validité sur téléphone, votre souscription au Navigo Liberté + débutera le lendemain de la fin de validité de votre forfait Navigo mois, Semaine ou Jour.
- Avec votre contrat actif Navigo Liberté +, il est possible d’acheter un forfait Navigo Mois, Navigo Semaine ou Navigo Jour toutes zones sur le même téléphone si vous avez prévu de voyager quotidiennement.
Priorités de validation : les titres Fête de la musique, Antipollution, Navigo Mois, Navigo Semaine et Navigo Jour sont prioritaires à la validation sur le Navigo Liberté + et peuvent cohabiter sur le même téléphone.
A l’inverse, le service Navigo Liberté + est prioritaire à la validation sur les titres suivants : ticket Métro-Train-RER, ticket Bus-Tram, ticket Paris Région <> Aéroports qui ne seront donc plus utilisables jusqu’à la résiliation du contrat Navigo Liberté +.
Nos conseils pour simplifier vos trajets
Ticket Paris Région <> Aéroports, conservez-le sur un support à part.
Pour vous simplifier la vie et éviter les incompatibilités, nous vous conseillons d’utiliser un support dédié pour ce titre.
⚠️ Certains titres ne sont pas accessibles sur tous les supports ou disponibles sur tous les canaux de vente
Veillez à vérifier que le titre de transport que vous souhaitez acheter est bien disponible sur le support de votre choix (téléphone, montre connectée, passe Navigo Easy) ou en vente sur le canal choisi (téléphone, automate).
Votre forfait sera toujours prioritaire sur un ticket
Si vous avez sur un même support un ticket à l'unité et un forfait, le forfait sera toujours validé en premier.
Cette règle fonctionne à l'exception de tous les forfaits dont le début de validité est daté. En effet, si vous achetez un forfait Navigo Jour, celui-ci ne sera valable et prioritaire qu'à la date choisie et votre ticket Métro-Train-RER ne sera pas consommé.
Comment savoir si deux titres de transports peuvent entrer en concurrence sur un même support ?
L’achat d’un titre sur un support est autorisé en fonction :
Du nombre de types et du volume de titres différents sur un même support
Le Navigo Easy peut charger 2 types de titres différents en simultané : 20 tickets Bus-Tram maximum et 20 tickets Métro-Train-RER maximum.
Une fois, capacité maximale atteinte sur un même support, vous ne pourrez plus charger de titres.
Du profil voyageur
Votre titre est-il compatible avec votre profil voyageur ? Un support = un profil voyageur.
Si vous disposez d’un tarif plein, vous ne pouvez acheter des titres de transports avec une tarification réduite sur un même support. On ne peut pas être bénéficiaire d’un tarif plein et réduit en simultané.
De la zone de votre titre de transport
Les titres chargés sur un même support doivent couvrir des zones compatibles pour cohabiter.
Pour être compatibles, deux titres doivent :
- Avoir des zones de voyage complémentaires
- Avoir des zones de voyage différentes
- Les forfaits toutes zones et les tickets à l'unité toutes zones ne sont pas compatibles (sauf pour le ticket Bus-Tram)
Exemple n°1 : vous avez un forfait Navigo Semaine 2 zones et souhaitez acheter un forfait Navigo Jour toutes zones. L'achat ne fonctionnera pas, les deux titres permettent d'avoir accès à des zones communes et rentrent en concurrence.
Exemple n°2 : vous avez un forfait Navigo Semaine 2 zones sur votre passe ou téléphone et souhaitez acheter un ticket Métro-Train-RER toutes zones. Là encore, les zones de validité des deux titres entrent en concurrence.
Que faire dans ce cas ?
La solution est d'utiliser un nouveau support pour acheter votre second titre ou d'utiliser le titre présent sur votre support avant d'en acheter un nouveau.
De sa période de validité
Les titres de transports peuvent :
- Avoir la même période de validité, mais une couverture géographique différente
- Ou une période de validité différente
Exemple : vous disposez d'un forfait Navigo Mois toutes zones finissant un mardi 31 et vous souhaitez anticiper en achetant un Navigo Semaine toutes zones valables à partir du lundi 30, l'achat ne sera pas possible sur le même support, car les deux titres partagent un jour de validité commune.