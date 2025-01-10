Cohabitation de vos titres de transports : le mode d’emploi

Qu’est-ce que la cohabitation des titres de transports ?

Sur le réseau de transports en commun d’Île-de-France Mobilités, différents titres de transports et supports pour les utiliser existent.

La “cohabitation” c’est la possibilité d’utiliser sur un seul et même support (votre téléphone, une montre connectée ou un passe Navigo Easy par exemple) différents titres ou forfaits de transports.

Pourquoi certains titres ne peuvent-ils pas cohabiter sur un même support ?

Lorsque deux titres sont valables pour un même trajet, le valideur ne sait pas lequel il doit utiliser en premier. Pour éviter toute confusion au moment de la validation, les titres susceptibles d’entrer en concurrence ne peuvent donc pas être chargés sur un même support.