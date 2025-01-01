téléchargement gratuit

Le téléphone,

validez vos trajets avec votre mobile

  • Rechargez votre passe Navigo
  • Évitez la file d'attente aux automates
Quels titres sont disponibles ?

Vous voulez valider vos trajets avec votre téléphone ? Les titres suivants sont disponibles à l'achat et donc à la validation, directement depuis l'application Île-de-France Mobilités :

Vous avez un téléphone Android ?

Achetez, validez et rechargez vos titres de transport en un clin d'œil grâce à nos tutos vidéo. Vous pouvez même utiliser votre Samsung Galaxy Watch dans les transports.

Liste des téléphones compatibles ? FAQ ?

Vous avez des questions ?Consultez notre guide complet de l’application Île-de-France Mobilités sur Android.

Voir le guide complet Android

Vous avez un iPhone ?

Achetez et validez vos titres sur iPhone, utilisez Apple Cartes ou votre Apple Watch dans les transports, tout simplement.

Besoin d’assistance ? Retrouvez toutes les informations pratiques dans notre guide dédié à l’utilisation de votre iPhone dans les transports en commun.

Voir le guide complet iPhone

Vous aimez vous simplifier la vie ? Notre app aussi !

L'application Île-de-France Mobilités vous réserve de nombreuses astuces pour simplifier vos déplacements dans les transports.

Vous voulez en savoir plus ? Regardez notre tuto et découvrez les secrets de l'app en lisant l'article, juste en dessous.

Installez l'app et commencez à profiter de tous ses avantages !

  1. 1. Scannez le QR Code avec votre téléphone
  2. 2. Cliquez sur le lien
  3. 3. Téléchargez l'appli
