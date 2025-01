Il permet de voyager de manière illimitée dans toute l’Île-de-France :

sur tous les modes de transport (métro, train, RER, tram express, bus, et tram),

(métro, train, RER, tram express, bus, et tram), à l'exception de certaines dessertes directes d’aéroports (Orlyval, navettes Le Bus Direct Paris Aéroport, navettes VEA Disney) et des bus touristiques (OpenTour, Cars Rouges).

Il donne accès à l’aéroport de Roissy via le RER B, Roissybus ou Filéo, et accès à l’aéroport d’Orly via Orlybus et Go C Paris (Orlyrail).