Le Passe Navigo Découverte est constitué d'un passe accompagné d’une carte cartonnée.

Sur la carte cartonnée, le titulaire doit inscrire son nom et prénom, coller une photo et apposer le rabat autocollant.

Cartes personnelles et indissociables : Les deux cartes sont strictement personnelles, non prêtable et doivent toujours être utilisées et présentées ensemble.