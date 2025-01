En cas de pic de pollution, vous pouvez l’acheter le jour même dans les distributeurs automatiques et auprès des agents dans les stations et gares RATP et SNCF Transilien.

Nouveau ! Vous pouvez désormais aussi recharger votre forfait Antipollution sur votre passe Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annuel, Navigo Easy, imagine R :

dans tous les guichets et sur les appareils de vente des stations RATP ou des gares SNCF

auprès des commerces de proximité agréés

grâce à votre téléphone depuis l'application Île-de-France Mobilités.

Vous pouvez également acheter et stocker votre forfait Antipollution sur votre téléphone depuis l'application Île-de-France Mobilités, et ainsi valider et voyager avec votre téléphone.