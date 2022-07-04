Titres de transports dématérialisés : découvrez les revendeurs officiels

Vous pouvez acheter vos titres de transport directement depuis votre téléphone. Depuis la brique achat de votre application :

Chargez vos titres sur votre passe Navigo (disponible sur les téléphones Android NFC et iPhones compatibles)

Validez vos titres avec votre smartphone (disponible sur les téléphones Samsung Galaxy compatibles et iPhone compatibles)

Rechargez vos droits directement à partir de votre téléphone pour les forfaits Solidarité Transport, Forfaits Imagine R, Forfaits Annuel :

Ce service est disponible avec l'application Ile-de-France Mobilités et BonjourRATP :

-pour la mise à jour de votre profil de réduction Solidarité Transport,

-pour la récupération d’un nouveau contrat sur votre passe

-pour la suspension et/ou la reprise du contrat en cours sur votre passe.

Plus d'informations sur le service de gestion de votre forfait en vidéo juste ici !

Rendez-vous dans la rubrique Tarifs pour plus de détails.

Quels titres sont disponibles ?

Ticket Métro-Train-RER et Ticket Bus-Tram

Forfait Navigo Jour

Forfait Navigo Mois

Forfait Navigo Semaine

Forfait Paris Visite

Ticket Paris Région <> Aéroports et RoissyBus

Forfait Antipollution

Forfait Fête de la Musique

Un problème avec l'achat de vos titres sur téléphone ?

Rendez-vous sur la rubrique «Aide» de votre application.

Quelles applications vous permettent d'acheter vos titres de transports dématérialisés ?