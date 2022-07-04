Titres de transports dématérialisés : découvrez les revendeurs officiels

Publié le

Le saviez-vous ? Vous avez la possibilité d’acheter ou recharger vos titres de transports dans les applications de nos revendeurs officiels, partenaires d’Île-de-France Mobilités. On vous explique.

Le téléphone ouvre les portes des transports en Île-de-France !

Saviez-vous que vous pouvez acheter vos titres de transport directement depuis votre téléphone ? Rendez-vous sur la rubrique achat de votre application pour profiter de ce service.

Fonctionnalités disponibles :

  1. Charger vos titres sur votre passe Navigo
  2. Vous pouvez recharger votre carte Navigo directement depuis votre smartphone.
  3. Valider vos titres avec votre smartphone
  4. Plus besoin de carte physique, vous pouvez valider votre titre en approchant votre téléphone du valideur.

Compatibilité :

  • Service disponible sur les téléphones Android NFC et iPhones compatibles.
  • Applications disponibles sur Google Play et l'App Store.

Titres et forfaits disponibles :

  • Ticket Métro-Train-RER
  • Ticket Bus-Tram
  • Ticket Paris Région <> Aéroports
  • Forfait Navigo Jour
  • Forfait Navigo Mois
  • Forfait Navigo Semaine
  • Forfait Paris Visite
  • Billets RoissyBus
  • Forfait Antipollution
  • Forfait Fête de la Musique

Besoin d'aide ?
En cas de problème avec l’achat de vos titres sur téléphone, rendez-vous dans la rubrique « Aide » de votre application.

Plus d’informations :
Consultez le site www.iledefrance-mobilites.fr rubrique Tarifs pour plus de détails.

