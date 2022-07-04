Titres de transports dématérialisés : découvrez les revendeurs officiels
Publié le
Le saviez-vous ? Vous avez la possibilité d’acheter ou recharger vos titres de transports dans les applications de nos revendeurs officiels, partenaires d’Île-de-France Mobilités. On vous explique.
Saviez-vous que vous pouvez acheter vos titres de transport directement depuis votre téléphone ? Rendez-vous sur la rubrique achat de votre application pour profiter de ce service.
Fonctionnalités disponibles :
- Charger vos titres sur votre passe Navigo
- Vous pouvez recharger votre carte Navigo directement depuis votre smartphone.
- Valider vos titres avec votre smartphone
- Plus besoin de carte physique, vous pouvez valider votre titre en approchant votre téléphone du valideur.
Compatibilité :
- Service disponible sur les téléphones Android NFC et iPhones compatibles.
- Applications disponibles sur Google Play et l'App Store.
Titres et forfaits disponibles :
- Ticket Métro-Train-RER
- Ticket Bus-Tram
- Ticket Paris Région <> Aéroports
- Forfait Navigo Jour
- Forfait Navigo Mois
- Forfait Navigo Semaine
- Forfait Paris Visite
- Billets RoissyBus
- Forfait Antipollution
- Forfait Fête de la Musique
Besoin d'aide ?
En cas de problème avec l’achat de vos titres sur téléphone, rendez-vous dans la rubrique « Aide » de votre application.
Plus d’informations :
Consultez le site www.iledefrance-mobilites.fr rubrique Tarifs pour plus de détails.
Logo : Île-de-France Mobilités
Quelles applications vous permettent d'acheter vos titres de transports dématérialisés ?
La liste des revendeurs officiels :
- Bonjour RATP
- SNCF Connect
- Samsung Wallet
- Cartes Apple
- Et, bien évidemment, sur l’application Île-de-France Mobilités !