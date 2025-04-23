Du poinçonneur à la validation sur smartphone : retour sur 125 ans de billettique dans les transports en Île-de-France
1900 : "Poinçonnez, s'il vous plaît"
C’est en 1900 que l’histoire du métro commence en Île-de-France avec l’inauguration de la première ligne (notre actuelle ligne de métro 1), à l'occasion de l'Exposition Universelle à Paris.
À l’époque, on voyage en première ou deuxième classe, et c’est un poinçonneur en chair et en os qui contrôle les tickets à l’entrée de chaque station. Une organisation qui commencera à s'essouffler progressivement face à l'évolution d'un réseau encore jeune, mais déjà en pleine expansion.
Le saviez-vous ? La première classe ne disparaîtra officiellement qu’en 1991.
1968 : l’ère du magnétique
Le premier tournant technologique s’opère en 1968, avec l’arrivée du ticket magnétique dans le métro et le train, et de la validation automatique.
C'est l'amorce d'une petite révolution quotidienne pour les Franciliens : les bornes de validation remplacent les poinçonneurs, rendant l'entrée dans les transports plus rapide et fluide. Quant au ticket magnétique, plus résistant et pratique à stocker, il simplifie le stockage et la validation des trajets.
Le dernier ticket à poinçonner est vendu en 1975, clôturant, avec lui, toute une époque.
1975 : la Carte Orange, ça vous parle ?
Véritable madeleine de Proust pour de nombreux Franciliens, la Carte Orange fait son apparition en 1975. Cette carte nominative, associée à un ticket magnétique à valider à chaque passage et à changer tous les mois, révolutionne la vie des habitués des transports dans toute l'Île-de-France.
Elle marque également l’essor des abonnements illimités (mensuels et à la journée, pour commencer), une première dans l’histoire des transports franciliens.
2002 : Navigo, le renouveau de la billettique
Avec les années 2000 vient une nouvelle vague de modernisation. Le passe Navigo, lancé en 2002, introduit la validation sans contact et remplace peu à peu la Carte Orange avec un passe physique et un nouvel abonnement illimité annuel, destiné aux Franciliens.
2019 : Navigo Liberté +, "le début de la fin" des tickets à l'unité ?
Conçu pour les usagers non-abonnés mais réguliers des transports, le Navigo Liberté+ permet, dès 2019, de valider ses trajets et de voyager sans plus avoir à recharger.
Avec les correspondances offertes, un paiement en différé le 15 du mois d'après et -20 % sur le prix des tickets, il simplifie (vraiment) le parcours des voyageurs dans les transports, en offrant une alternative pratique et économique aux tickets à l'unité.
2019-2024 : Le "carton" fait ses cartons
2019 - L'arrivée du passe Navigo Easy
En 2019, le Navigo Easy est lancé. Cette carte rechargeable et sans contact permet de valider et de charger des titres dématérialisés. Facile à transporter et sans risque de démagnétisation (problème récurrent des tickets en carton), elle simplifie encore davantage l'achat de tickets et la validation dans les transports.
2024 - Voyager avec son téléphone : c'est maintenant possible
La révolution se poursuit en 2024. Les applications mobiles se transforment en guichets, les téléphones en tickets : il est maintenant possible d’acheter, de recharger et de valider ses tickets et forfaits directement sur son smartphone (sur Android et iOS).
Janvier 2025 : la simplification comme révolution ?
Le mois de janvier 2025 simplifie drastiquement la billettique en Île-de-France : fini la multitude de tickets pour se déplacer. Deux tickets donnent maintenant accès à toute la région quelle que soit la destination : les tickets Métro-Train-RER et ticket Bus-Tram.
Au même moment...
Le Navigo Liberté+ (réservé dans ses premières années aux trajets Paris intramuros, Petite Couronne et aux bus) donne désormais accès à toute l’Île-de-France.
Deux nouveautés qui consolident les bases d’un réseau de transports en commun qui facilite le parcours des voyageurs au quotidien, et ce, partout en Île-de-France.
Avril 2025 : le carton, c'est fini
C'est officiel ! Les tickets en carton tirent leur révérence et cessent progressivement d'être vendus. La fin d’un petit rectangle cartonné devenu emblématique, mais aussi la promesse d’une billettique plus adaptée aux usages contemporains.
La billettique en Île-de-France, une révolution en mouvement
En 125 ans, la billettique a fait des bonds de géant. Du carton à sa disparition, de la création du Navigo Liberté+ à son arrivée sur smartphone en juin 2025 : la billettique des transports franciliens est en perpétuelle révolution, incarnant les mutations technologiques, sociétales et écologiques liées à notre manière de nous déplacer.
Une transformation continue au service d’un seul objectif : rendre les transports toujours plus simples et pratiques, pour tous.