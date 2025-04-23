Du poinçonneur à la validation sur smartphone : retour sur 125 ans de billettique dans les transports en Île-de-France

1900 : "Poinçonnez, s'il vous plaît"

C’est en 1900 que l’histoire du métro commence en Île-de-France avec l’inauguration de la première ligne (notre actuelle ligne de métro 1), à l'occasion de l'Exposition Universelle à Paris.

À l’époque, on voyage en première ou deuxième classe, et c’est un poinçonneur en chair et en os qui contrôle les tickets à l’entrée de chaque station. Une organisation qui commencera à s'essouffler progressivement face à l'évolution d'un réseau encore jeune, mais déjà en pleine expansion.

Le saviez-vous ? La première classe ne disparaîtra officiellement qu’en 1991.