100 % de rames à 2 niveaux sur le RER A pour plus de capacité et de confort pour les voyageurs
Ces trains permettent d’augmenter la capacité de la ligne de 30 % et offrent ainsi une meilleure qualité de service aux voyageurs. Equipés de portes plus larges qui facilitent les échanges voyageurs entre le quai et le train, ces nouveaux matériels contribuent à la régularité de la ligne en maîtrisant les temps de stationnement en gare.
Le renouvellement des trains du RER A a été rendu nécessaire par une augmentation en 10 ans de 20% du trafic sur la ligne, la plus fréquentée d’Europe avec 1,2 millions de voyageurs par jour. Entre 2011 et 2017, 130 nouvelles rames MI09 ont été progressivement déployées dans le cadre d’un marché de 2 milliards d’euros, financé à hauteur de 1,35 milliard par la RATP et 650M€ par Île-de-France Mobilités.
Île-de-France Mobilités a par ailleurs financé à 100% l’acquisition de 10 rames supplémentaires pour porter le nombre de MI09 à 140 sur la ligne A du RER. Ces trains à 2 niveaux MI09 viennent s’ajouter aux 43 autres trains à 2 niveaux de type MI2N déjà présents sur la ligne, et qui avaient déjà démontré tout l’intérêt d’équiper cette ligne avec uniquement ces trains plus capacitaires.
Les avantages du matériel à deux niveaux
Ces trains à deux niveaux offrent aux voyageurs des conditions de transport améliorées, avec des matériels plus spacieux, et plus performants, équipés :
- de portes plus larges qui fluidifient les échanges voyageurs entre le quai et le train, ce qui permet de maitriser les temps de stationnement en gare
- de plans de ligne dynamiques et d’un système d’information sonore et visuel pour les annonces des gares
- de la ventilation réfrigérée et d’une luminosité plus efficace
- d’une meilleure capacité d’accueil pour les personnes à mobilité réduite
- d’un système de vidéo protection embarquée dédié au renforcement de la sécurité
Un plan de modernisation pour le RER A déjà engagé
Outre le renouvellement de l’ensemble des trains du RER A, la RATP et Île-de-France Mobilités ont lancé un vaste plan de modernisation de la ligne et investissent massivement pour en améliorer la régularité, la capacité et la fiabilité des infrastructures à travers un schéma directeur qui comprend :
- Le renouvellement des voies et du ballast (RVB) : au total 24 km de voies et ballast vont être remplacés d’ici 2021 entre Nanterre-Université et Vincennes. Ce chantier permettra de garantir une fiabilité et une disponibilité optimale des infrastructures de la ligne et participera donc à l’amélioration de la qualité de service sur la ligne.
- La mise en place du pilotage automatique sur le tronçon central, qui permet d’augmenter la qualité de service sur la ligne en améliorant notamment sa régularité et sa robustesse. La vitesse des trains est ainsi optimisée et un intervalle constant est maintenu entre tous les trains Cela se traduit par une augmentation de la vitesse commerciale des trains de 5 km/h dans le tronçon central : le temps de parcours entre Vincennes et La Défense est diminué de 2 minutes.
- Une meilleure information des voyageurs avec l’installation de nouveaux écrans qui donnent la « météo du trafic » pour l’ensemble du réseau RATP.