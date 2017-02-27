100 % de rames à 2 niveaux sur le RER A pour plus de capacité et de confort pour les voyageurs

Ces trains permettent d’augmenter la capacité de la ligne de 30 % et offrent ainsi une meilleure qualité de service aux voyageurs. Equipés de portes plus larges qui facilitent les échanges voyageurs entre le quai et le train, ces nouveaux matériels contribuent à la régularité de la ligne en maîtrisant les temps de stationnement en gare.

Le renouvellement des trains du RER A a été rendu nécessaire par une augmentation en 10 ans de 20% du trafic sur la ligne, la plus fréquentée d’Europe avec 1,2 millions de voyageurs par jour. Entre 2011 et 2017, 130 nouvelles rames MI09 ont été progressivement déployées dans le cadre d’un marché de 2 milliards d’euros, financé à hauteur de 1,35 milliard par la RATP et 650M€ par Île-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités a par ailleurs financé à 100% l’acquisition de 10 rames supplémentaires pour porter le nombre de MI09 à 140 sur la ligne A du RER. Ces trains à 2 niveaux MI09 viennent s’ajouter aux 43 autres trains à 2 niveaux de type MI2N déjà présents sur la ligne, et qui avaient déjà démontré tout l’intérêt d’équiper cette ligne avec uniquement ces trains plus capacitaires.