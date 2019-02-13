1500 places de stationnement offertes aux abonnés Navigo dans les Parcs Relais

Cinq premiers Parcs Relais au sein desquels le stationnement est offert aux abonnés Navigo à partir de mars 2019

A partir du 1er mars 2019, les maîtres d’ouvrages de Parcs Relais qui en font la demande pourront progressivement faire appliquer la gratuité du stationnement dans leurs équipements labélisés pour tous les automobilistes munis d’un passe Navigo chargé d’un forfait Navigo annuel. Les communes de Pontoise (95, 1 parc relais), Bures-sur-Yvette (91, 2 parcs relais), Souppes-sur-Loing (77, 1 parc relais) et Longueville (77, 1 parc relais) ont d’ores et déjà accueilli favorablement cette nouvelle offre d’Ile-de-France Mobilités. Ce sont donc près de 1 500 places offertes aux abonnés Navigo annuels disponibles au 1er mars 2019.

S’y sont ensuite ajoutés les Parcs Relais de Louvres (95, 1 parc relais), Montereau (77, 1 parc relais), Chelles (77, 1 parc relais), Morêt-Veneux-les Sablons (77, 1 parc relais), Mormant (77, 1 parc relais), Noisy-le Sec (94, 1 parc relais), Boissy-Saint-Léger (94, 1 parc relais) et Sucy-Bonneuil (94, 1 parc relais), portant le total de places offertes aux Franciliens à près de 5000.

Île-de-France Mobilités a demandé à toutes les collectivités gestionnaires de Parcs Relais labélisés de se prononcer sur ce nouveau dispositif et versera une subvention supplémentaire pour financer cette mesure. Les collectivités concernées sont invitées à délibérer pour mettre en place cette nouvelle tarification.