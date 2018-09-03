18 000 places de Parc Relais en 2018

Île-de-France Mobilités contribue ainsi à favoriser la complémentarité entre la voiture et les transports en commun avec des solutions favorisant le développement durable

Ainsi, des places sont réservées pour le covoiturage dans les Parcs Relais.

En 2017, Île-de-France Mobilités a également lancé l’opération « Tous ensemble pour le covoiturage » qui a permis de convertir de nombreux Franciliens à cette pratique et qui sera prolongée jusqu’en juin 2018.