18 000 places de Parc Relais en 2018
1500 places de parking en Parcs Relais sont actuellement à l’étude aux portes de Paris afin de faciliter l’accès à la capitale et permettre aux franciliens de laisser leur voiture près des gares et stations. Les places labellisées Parc Relais sont des emplacements garantis aux abonnés à un tarif attractif et à proximité d’une gare. Avec une carte Navigo, un conducteur venu de la grande ou de la petite couronne pourra donc bientôt s’abonner à un parking relais et se garer aux limites de la capitale afin de terminer son trajet en bus, en métro ou en tram.
Le plan des parcs relais envisagés aux portes de Paris. 1500 places potentielles identifiées par île-de-France mobilités. 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 75 Paris, 94 Val-de-Marne.
Île-de-France Mobilités contribue ainsi à favoriser la complémentarité entre la voiture et les transports en commun avec des solutions favorisant le développement durable
Ainsi, des places sont réservées pour le covoiturage dans les Parcs Relais.
En 2017, Île-de-France Mobilités a également lancé l’opération « Tous ensemble pour le covoiturage » qui a permis de convertir de nombreux Franciliens à cette pratique et qui sera prolongée jusqu’en juin 2018.
Parcs relais pour faciliter le stationnement aux bord des gares. 550 parkings à proximité des gares, 51 labellisés Pars relais, 18 000 places. Une place garantie pour votre voiture, des espaces propres et sécurisés. Un accès avec la carte Navigo, l'accueil et l'information.
Cinq premiers Parcs Relais au sein desquels le stationnement est offert aux abonnés Navigo à partir de mars 2019
A partir du 1er mars 2019, les maîtres d’ouvrages de Parcs Relais qui en font la demande pourront progressivement faire appliquer la gratuité du stationnement dans leurs équipements labélisés pour tous les automobilistes munis d’un passe Navigo chargé d’un forfait Navigo annuel. Les communes de Pontoise (95, 1 parc relais), Bures-sur-Yvette (91, 2 parcs relais), Souppes-sur-Loing (77, 1 parc relais) et Longueville (77, 1 parc relais) ont d’ores et déjà accueilli favorablement cette nouvelle offre d’Ile-de-France Mobilités. Ce seront donc près de 1 500 places offertes aux abonnés Navigo annuels disponibles au 1er mars 2019.
Plus d’informations sur cette page.
