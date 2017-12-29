De nouvelles solutions pour faciliter la mobilité urbaine

L’expérimentation de navettes autonomes 100% électriques sur l’esplanade de la Défense conduite avec Keolis a attiré pas moins de 35 000 voyageurs, séduits par cette nouvelle solution pour parcourir les premiers et derniers kilomètres là où les bus ne peuvent pas circuler. Ce nouveau service a d’ailleurs fait l’unanimité avec 97% des utilisateurs sont satisfaits. Ce nouveau mode de déplacement est aussi testé avec la RATP dans le Bois de Vincennes depuis novembre et pendant pour 6 mois.