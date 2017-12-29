De nouvelles solutions pour faciliter la mobilité urbaine
L’expérimentation de navettes autonomes 100% électriques sur l’esplanade de la Défense conduite avec Keolis a attiré pas moins de 35 000 voyageurs, séduits par cette nouvelle solution pour parcourir les premiers et derniers kilomètres là où les bus ne peuvent pas circuler. Ce nouveau service a d’ailleurs fait l’unanimité avec 97% des utilisateurs sont satisfaits. Ce nouveau mode de déplacement est aussi testé avec la RATP dans le Bois de Vincennes depuis novembre et pendant pour 6 mois.
Lancée en 2017, l’opération « Tous ensemble pour le covoiturage » a converti de nombreux Franciliens à cette pratique et sera prolongée jusqu’en juin prochain. Île-de-France Mobilités souhaite encourager les Franciliens à utiliser cette solution simple pour leurs trajets courts et quotidiens avec le versement d’une prime de 2€ aux plateformes partenaires de l’opération pour chaque trajet de covoiturage effectué dans la région.
Pour faciliter le stationnement sécurisé et facile des vélos et encourager les Franciliens à laisser leur voiture au garage, Île-de-France Mobilités poursuivra le développement de Véligo en 2018à travers toute la région pour atteindre 20 000 places de stationnement supplémentaires créées d’ici 2021. 85 consignes de vélos sécurisées et abris à vélos en libre accès aux abords des gares sont déjà en service ou le seront dans les prochains mois, soit 7 000 places.