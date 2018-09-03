7 000 places sécurisées pour vos vélos en 2018

Les espaces Véligo garantissent aux Franciliens un stationnement vélo de qualité, facilement identifiable, sûr et à proximité des gares. La majorité des espaces sont sécurisés et accessibles avec la carte Navigo, moyennant un abonnement annuel payant (30 euros maximum).

Le développement de Véligo traduit la volonté d’Île-de-France Mobilités de rendre les gares plus agréables, plus confortables et plus écologiques.

141 espaces Véligo (dont 94 sécurisés) sont prévus d’ici fin 2018 (soit plus de 7 000 places).