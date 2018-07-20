« Tous ensemble pour le covoiturage » : l’opération se poursuit en 2018
10 entreprises de covoiturage en partenariat avec Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités a mis en place l’opération « Tous ensemble pour le covoiturage » afin d’apporter une aide financière de 50 000€ aux entreprises de covoiturage pour qu’elles développent de nouvelles offres promotionnelles à destination des Franciliens.
Du 1er octobre au 31 décembre 2017, certaines des 10 entreprises partenaires (Blablalines, Citygoo, Clem, Ecov, iDVROOM, Karos, Klaxit, OuiHop, Covivo-Roulez Malin, Rezo Pouce) accordaient par exemple 2€ par trajet aux conducteurs ou aux passagers. Ce sera de nouveau le cas pour encore 10 mois en 2018 !
Des offres accessibles depuis le site et l’application Vianavigo
Le trajet en covoiturage est désormais intégré au calculateur multimodal Vianavigo, qui liste et compare les prix de plusieurs entreprises de covoiturage. Il est possible de filtrer la recherche en fonction de l’heure d’arrivée souhaitée, ou encore de sélectionner ou désélectionner une entreprise de covoiturage affichée. Vianavigo renvoie ensuite vers les sites du partenaire sélectionné pour finaliser le trajet choisi.
Capture d'écran d'une recherche de covoiturage à partir de la gare d'Issy, Issy-les-Moulineaux à Esplanade de la Défense, Puteaux. Départ le 23/07/2018 à 08:00
L’opération « tous ensemble pour le covoiturage » prolongée et étendue aux journées de pics de pollution et de perturbations dans les transports
Pour encourager les automobilistes à covoiturer pour leurs trajets quotidiens et afin de développer l’offre de trajets disponibles, Île-de-France Mobilités a offert des avantages concrets aux covoitureurs pendant 8 mois à partir du 1eroctobre 2017. À la suite d’un premier bilan très encourageant, l’opération « Tous ensemble pour le covoiturage » est reconduite jusqu’en octobre.
Tous ensemble pour le covoiturage, prolongation jusqu'au 31 Octobre 2018. Klaxit, ecov, ouiHop, ID VROOM, Karos,Rezo pouce, Clem, Bla Bla Lines, île-de-France mobilités
Afin de lutter contre les embouteillages et la pollution de l’air, Île-de-France Mobilités a également décidé rendre le covoiturage de courte distance gratuit pendant les périodes de fortes perturbations dans les transports et de pics de pollution. Les jours de gratuité liés à la pollution seront déclenchés lorsque le seuil d’alerte mesuré par AirParif sera atteint. Île-de-France Mobilités débloquera alors la prime de 4€ pour les opérateurs partenaires en contrepartie de la gratuité des trajets.
