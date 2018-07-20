« Tous ensemble pour le covoiturage » : l’opération se poursuit en 2018

10 entreprises de covoiturage en partenariat avec Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités a mis en place l’opération « Tous ensemble pour le covoiturage » afin d’apporter une aide financière de 50 000€ aux entreprises de covoiturage pour qu’elles développent de nouvelles offres promotionnelles à destination des Franciliens.

Du 1er octobre au 31 décembre 2017, certaines des 10 entreprises partenaires (Blablalines, Citygoo, Clem, Ecov, iDVROOM, Karos, Klaxit, OuiHop, Covivo-Roulez Malin, Rezo Pouce) accordaient par exemple 2€ par trajet aux conducteurs ou aux passagers. Ce sera de nouveau le cas pour encore 10 mois en 2018 !