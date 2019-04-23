Le dispositif covoiturage évolue en 2019 pour encourager la mobilité partagée
Franciliens profitez sans attendre du dispositif covoiturage :
- Vous êtes passager ?
Rendez-vous sur la recherche d’itinéraire de l’application ou du site internet Vianavigo
- Vous êtes conducteur ?
Il vous suffit de télécharger et de vous inscrire sans attendre sur l’une des 5 plateformes de covoiturage (BlaBlaLines, Covoit’ici, Karos, Klaxit et OuiHop’).
Cliquez-ici pour un accès direct aux détails du dispositif.
Les avantages du covoiturage
En complément de l’ensemble des mesures prises pour améliorer les transports en commun de la Région, Île-de-France Mobilités travaille depuis 2017 avec les acteurs du covoiturage afin d’encourager les automobilistes à ouvrir leur portière. Bien qu’étant encore peu développé, le covoiturage courte distance offre de nombreux avantages. Il permet entre autres de :
- Lutter contre la pollution en diminuant le nombre voitures sur les routes puisque nous comptons aujourd’hui seulement 1,1 personne par voiture en moyenne ;
- Fluidifier le réseau routier, ce qui se traduit par un gain de temps sur la route et une meilleure qualité de vie en réduisant le stress ;
- Offrir des solutions en cas de travaux durables dans les transports en commun.
Grâce aux actions déjà engagées depuis 2017 ce sont plus d’un million de trajets de covoiturage qui ont ainsi été réalisés par les opérateurs partenaires. Le nombre de trajets de covoiturage a été multiplié par 10 depuis 2017, passant ainsi de 10 000 à 100 000 par mois en moyenne en novembre 2019 !
Afin d’accompagner cet essor, le dispositif a évolué et s’est amélioré depuis 1er mai 2019 :
Nouveau dispositif covoiturage mis en place
Depuis le 1er mai, Île-de-France Mobilités propose :
- Pour les passagers, 2 trajets par jour offerts pour les abonnés Navigo annuel et imagine R (ouvert à tous les Franciliens sans restriction en cas de « perturbations majeures dans les transports » ou de « pics de pollution » grâce à une subvention spéciale de 4€ par trajet).Pour en profiter, rendez-vous sur l’application Vianavigo (App Store – Google Play) ou le site internet www.vianavigo.com, où vous trouverez la liste des trajets de covoiturage correspondants à votre besoin. Une fois le choix fait, Vianavigo vous redirige vers le site du partenaire concerné qui finalise la réservation et la mise en relation avec le conducteur.
- Pour les conducteurs, une indemnité kilométrique par trajet entre 1,5 et 3 euros par passager en fonction de la distance parcourue. Ainsi, ce sont jusqu’à 150€ par mois pour les conducteurs covoiturant chaque jour sur le trajet domicile-travail (avec deux trajets par jour par conducteur maximum pour éviter la fraude).
Pour en profiter, rien de plus simple
1 : Rendez-vous sur Vianavigo et trouvez votre itinéraire
Appli disponible sur iOS/Android ou vianavigo.com.
2 : Cliquez sur l’onglet « covoiturage » et sélectionnez votre trajet
Vianavigo inclut également les transports en commun et le vélo.
3 : Une fois redirigé sur le site de l’un des partenaires, enregistrez vous pour profiter du trajet offert
Cinq entreprises participent déjà : BlaBlaLines,Covoit’ici,Karos,Klaxit et OuiHop’. D’autres auront la possibilité de les rejoindre.
4 : C’est parti !
En savoir plus : Conditions du nouveau dispositif covoiturage
Les entreprises partenaires devront signer une convention avec Île-de-France Mobilités les engageant à :
- Reverser la subvention aux conducteurs covoitureurs sur une base de 10 centimes d’€ par kilomètre et par passager, avec un plancher de 1,50€ pour les trajets entre 2 et 15km et un plafond de 3€ par passager pour les trajets de + de 30km. Les trajets doivent avoir au moins une origine ou une destination sur le territoire francilien et être hors de Paris intra-muros où l’offre de transports est très développée ;
- Mettre en place un dispositif anti-fraude ;
- Tous les trajets disponibles restant consultables sur Vianavigo.fr
- En cas de « perturbations majeures dans les transports » ou de « pics de pollution », les partenaires à offrir la gratuité des trajets à tous les passagers Franciliens sans restriction