Le dispositif covoiturage évolue en 2019 pour encourager la mobilité partagée

Les avantages du covoiturage

En complément de l’ensemble des mesures prises pour améliorer les transports en commun de la Région, Île-de-France Mobilités travaille depuis 2017 avec les acteurs du covoiturage afin d’encourager les automobilistes à ouvrir leur portière. Bien qu’étant encore peu développé, le covoiturage courte distance offre de nombreux avantages. Il permet entre autres de :

, ce qui se traduit par un gain de temps sur la route et une meilleure qualité de vie en réduisant le stress ; Offrir des solutions en cas de travaux durables dans les transports en commun.

Grâce aux actions déjà engagées depuis 2017 ce sont plus d’un million de trajets de covoiturage qui ont ainsi été réalisés par les opérateurs partenaires. Le nombre de trajets de covoiturage a été multiplié par 10 depuis 2017, passant ainsi de 10 000 à 100 000 par mois en moyenne en novembre 2019 !

Afin d’accompagner cet essor, le dispositif a évolué et s’est amélioré depuis 1er mai 2019 :