20 nouveaux bus électriques innovants financés par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF)

Ce nouveau matériel apporte aux bus électriques une autonomie plus importante. La recharge des batteries en terminus de ligne vient ainsi en complément de la recharge de nuit lors du stationnement au dépôt. Le modèle de référence reste la recharge des bus électriques en centre bus et de nuit. Autre innovation, ces bus sont équipés d’un chauffage qui fonctionne avec l’énergie électrique du véhicule, et non plus avec un biocarburant.

Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, ces innovations s’inscrivent dans le cadre du Grand Paris des Bus, nouveau plan d’amélioration des réseaux de bus.

En 2017, des appels d’offres vont être lancés par la RATP à la demande d’Île-de-France Mobilités pour un déploiement plus large de bus électriques et biogaz sur le réseau francilien, faisant ainsi de Paris et la Région Île-de-France une référence mondiale du transport public urbain routier très bas carbone.

