+ de 270 bus propres en circulation en 2018
Plus de bus propres en circulation en 2018. Du nouveau pour améliorer vos déplacements quotidiens
En 2018, ce sont plus de 270 bus propres qui circuleront en Île-de-France avec un objectif d’atteindre 100% de bus propres dans toutes les zones denses de la Région d’ici 2025.
Pour atteindre cet objectif Île-de-France Mobilités et la RATP ont lancé début 2018 le plus important appel d’offres d’Europe pour l’achat de bus électriques. Île-de-France Mobilités lance aussi la plus importante étude au monde de mesure des émissions de bus diesel en conditions réelles
En savoir plus : Des trains neufs ou rénovés et de nouveaux bus
Communiqués de presse :
- 641 nouveaux bus propres pour la grande couronne et prolongement de l’étude sur la qualité de l’air avec Airparif
- Île-de-France Mobilités prépare l’arrivée des bus propres en Grande Couronne
- Île-de-France Mobilités lance la plus importante étude au monde de mesure des émissions de bus diesel en conditions réelles
- Île-de-France Mobilités et la RATP lancent le plus important appel d’offres d’Europe pour l’achat de bus électriques
- Bus propres : Plus de 2000 bus commandés d’ici 2020 pour accélérer la transition énergétique
- Les lignes de bus 115 et 126 passent à l’électrique !
- Ile-de-France Mobilités et Keolis inaugurent le nouveau centre de bus et la mise en service des bus électriques de Vélizy
- Expérimentation du nouveau bus électrique ALSTOM-NTL sur le réseau de Versailles-Vélizy