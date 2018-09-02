+ de 270 bus propres en circulation en 2018

Plus de 270 bus propres en circulation en 2018 en île-de-France

En 2018, ce sont plus de 270 bus propres qui circuleront en Île-de-France avec un objectif d’atteindre 100% de bus propres dans toutes les zones denses de la Région d’ici 2025.

Pour atteindre cet objectif Île-de-France Mobilités et la RATP ont lancé début 2018 le plus important appel d’offres d’Europe pour l’achat de bus électriquesÎle-de-France Mobilités lance aussi la plus importante étude au monde de mesure des émissions de bus diesel en conditions réelles

 

