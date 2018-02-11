Des trains neufs ou rénovés et de nouveaux bus
708 trains et RER neufs ou rénovés d’ici fin 2021
Grâce à ces nouveaux trains, les voyageurs bénéficient de plus de confort et de ponctualité (4 points de plus sur la ligne H entre 2012 et 2016 et 6 points de plus sur la ligne K entre 2016 et 2017).
En 2018, plus de 300 nouveaux trains circuleront en Île-de-France.
- Ligne A : équipée à 100% en rames à deux niveaux et bientôt automatique sur le tronçon central pour une augmentation de capacité des trains de plus de 30% (CP : Le RER A équipé du pilotage automatique : première mondiale pour une ligne ferroviaire à plus d’un million de voyageurs par jour)
- Ligne H et K : équipées à 100% de trains neufs (CP : Le Francilien prend la K).
- Ligne U : équipée à 100% de trains rénovés
- Lignes B, C, J et L : en cours d’équipement de trains neufs ou rénovés
- Ligne R : équipée de trains nouvelle génération Régio2N depuis décembre 2017 (CP : Le Regio 2N arrive sur l’axe Paris-Montereau de la ligne R – Le Regio2N va changer le quotidien des 70 000 voyageurs de la Ligne R).
De nouveaux bus plus propres
Île-de-France Mobilités poursuit ses investissements pour transformer la flotte de bus francilienne avec des véhicules propres.
Ces bus représentent un véritable bénéfice pour l’environnement mais également pour la santé de tous les Franciliens sans oublier un gain de confort pour les voyageurs.
En 2018, ce sont plus de 270 bus propres qui circuleront en Île-de-France avec un objectif qui est d’atteindre 100% de bus propres dans toutes les zones denses de la Région d’ici 2025.
Pour atteindre cet objectif, Île-de-France Mobilités et la RATP ont lancé début 2018 le plus important appel d’offres d’Europe pour l’achat de bus électriques. (CP : Île-de-France Mobilités lance la plus importante étude au monde de mesure des émissions de bus diesel en conditions réelles –Île-de-France Mobilités et la RATP lancent le plus important appel d’offres d’Europe pour l’achat de bus électriques –Bus propres : Plus de 2000 bus commandés d’ici 2020 pour accélérer la transition énergétique).
Automatisation et électrification des lignes
Urgence ligne P:
Pour agir au plus vite en attendant les travaux d’électrification de la ligne, deux nouvelles rames louées à la Région Grand Est par Île-de-France Mobilités circulent sur la ligne P depuis décembre 2017. Les voyageurs bénéficient ainsi de meilleures conditions de transport. En 2018, la ligne P accueillera également 16 trains rénovés qui font partie du plan de rénovation de l’ensemble des trains en Île de France. (CP : Pour répondre à l’urgence sur la ligne P, Île-de-France Mobilités loue 2 nouvelles rames AGC ).
Automatisation de la ligne 4 d’ici 2022 :
Afin d’augmenter la fréquence des métros et d’offrir une meilleure qualité de service. L’objectif est d’avoir une ligne plus rapide et plus régulière qui fonctionnera comme les lignes 1 et 14.
2016 : ligne A, C, H, K, U; 2017 : lignes A, C, L, R; 2018 : ligne : C,D,L,P,R; 2019 : lignes B,C,D,J,L,N,P,R; 2020 : lignes A,B,C,D,J,N,P; 2021 : lignes A,B,C,D,E,N,P