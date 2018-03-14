Île-de-France Mobilités et la RATP lancent la transition énergétique des bus

Le plus important appel d’offres d’Europe pour l’achat de bus électriques

À la suite des arrivées de bus électriques sur la ligne 341 en 2016 et les lignes 115 et 126 tout récemment, Île-de-France Mobilités a demandé à la RATP de lancer un appel d’offres massif pour l’achat de bus électriques.

Il s’agit du plus important appel d’offres d’Europe pour ce type de véhicule propre. Il a pour objectif de poursuivre le renouvellement de la flotte de bus de la RATP afin d’atteindre 100% de bus propres d’ici 2025, avec 2/3 de bus électriques et 1/3 de bus fonctionnant au biogaz.