Île-de-France Mobilités et la RATP lancent la transition énergétique des bus
Pour accompagner le développement de ces nouveaux bus propres à Paris et en Petite Couronne, la RATP a entrepris de convertir 2/3 de ses centres bus à l’électrique et 1/3 au GNV pour 2025. Cette adaptation des centres existants a d’ailleurs été marquée par la signature, ce 14 mars, d’un partenariat entre RATP et Enedis pour assurer le raccordement au réseau public de distribution d’électricité. La RATP devra ainsi adapter 17 centres bus pour accueillir les nouveaux véhicules commandés.
Le plus important appel d’offres d’Europe pour l’achat de bus électriques
À la suite des arrivées de bus électriques sur la ligne 341 en 2016 et les lignes 115 et 126 tout récemment, Île-de-France Mobilités a demandé à la RATP de lancer un appel d’offres massif pour l’achat de bus électriques.
Il s’agit du plus important appel d’offres d’Europe pour ce type de véhicule propre. Il a pour objectif de poursuivre le renouvellement de la flotte de bus de la RATP afin d’atteindre 100% de bus propres d’ici 2025, avec 2/3 de bus électriques et 1/3 de bus fonctionnant au biogaz.
Pour un montant maximum de 400 millions d’euros, Île-de-France Mobilités et la RATP, qui se partageront le financement, commanderont potentiellement un millier de bus pour renforcer le parc de bus propres d’ores et déjà existant en Île-de-France. Sur un total de 4 700 bus, la RATP dispose pour le moment de 800 hybrides, 140 bus bioGNV (un carburant 100% renouvelable) et 74 bus électriques.
Les premières livraisons de cet appel d’offres débuteront dans deux ans, soit d’ici fin 2020.
Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale de la RATP, commente : « L’équipement massif de notre parc en bus électriques démontre notre ambition de devenir un acteur incontournable de la transition énergétique dans le secteur du transport public. Notre objectif de disposer d’un parc bus 100% propre d’ici 2025 en Île-de-France est un véritable défi technologique qui nécessite d’adapter, dans des délais très contraints, nos centres bus. Toute l’entreprise est mobilisée pour réussir ce défi. »
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, explique à son tour son objectif : « Mon ambition est de doter la Région de 100 % de véhicules propres en 2025 pour la zone dense (Paris, villes de petite couronne et grandes agglomérations régionales). C’est un enjeu de santé publique et un enjeu industriel majeur en ligne avec notre volonté de faire de l’Île-de-France une métropole attractive et écologique. C’est pourquoi Île-de-France Mobilités lance avec la RATP le plus important appel d’offres de bus électriques d’Europe. Pour la grande couronne, Île-de-France Mobilités travaille actuellement au lancement d’un appel d’offres d’environ 450 bus sur 3 ans pour accompagner les améliorations des lignes mises en place depuis 2016 et poursuivre l’équipement en bus propres des autres opérateurs d’Île-de-France (Transdev, Keolis, Car Lacroix…). »
