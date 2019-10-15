Des nouveaux trains pour le bien être des Franciliens

Une rame « boa », qu’est-ce que c’est ?

L’accès d’une voiture à l’autre est possible de manière aisée sans devoir sortir du train. Cela permet de renforcer le sentiment de sécurité à bord, mais également aux voyageurs de se déplacer afin de préparer leur descente ou afin de se répartir plus facilement dans les rames. Au final, c’est un gain de confort pour les voyageurs, et une meilleure régularité sur toute la ligne avec des montées et descentes plus fluides.

Rénovation des rames

La rénovation est en cours sur 133 trains circulant sur les lignes D et P (branche Château-Thierry) pour améliorer le confort des voyageurs, avec des efforts placés sur le confort thermique, les aménagements intérieurs, l’information des voyageurs et l’installation de prises USB. Le déploiement de ces rames rénovées a débuté en mars et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2021.

Sur le RER B, la rénovation de 31 rames est lancée et vient s’ajouter aux 117 rames en circulation déjà rénovées pour améliorer le confort des 900 000 voyageurs quotidiens de cette ligne. De plus, l’appel d’offres a été lancé afin de remplacer les rames MI79 et MI84 par de nouveaux trains MING plus modernes et plus capacitaires.