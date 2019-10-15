Des nouveaux trains pour le bien être des Franciliens
Le Francilien
Déploiement sur le RER E et sur les lignes H J K L P.
Ces rames bénéficient d’équipements modernes tels qu’une climatisation adaptée en temps réel au nombre de voyageurs, des vitres panoramiques et un éclairage soignéafin de renforcer le confort des voyageurs Franciliens. C’est égalementun train plus accessibles,grâce à des portes bien plus larges que sur le matériel précédent. Cela permet de renforcer l’accessibilité des trains, mais aussi de faciliter les échanges de voyageurs dans les gares. Les trains Franciliens livrés depuis septembre dernier voient leurséquipements améliorés, avec notamment l’ajout de ports USB et de nouveaux écrans d’information voyageurs à bord.
Les équipements du Regio 2N offrent à chacun le voyage qu’il souhaite : la présence d’accoudoirs, de prises de courant mais aussi d’un éclairage homogène, permettent à chacun de lire, de se reposer ou de travailler. Les voyageurs pourront profiter, pour plus de confort en hiver, du chauffage par le sol et en été de la climatisation. C’est aussi un train 100% accessible, avec un accès de plain-pied aux quais pour faciliter l’accès à l’ensemble des voyageurs.
Déploiement des nouvelles rames Regio2N sur les lignes N et R
- Train N : 73 rames neuves d'ici 20121
- Train R : 42 rames neuves d'ici 2019
- Train D : 19 rames neuves dès fin 2019*
* 19 rames neuves sur le tronçon Juvisy / Malesherbes / Melun. Le reste de la ligne D équipée en rames neuves RER NG à partir de 2021.
Île-de-France Mobilités finance le renouvellement des trains à 100%
Le RER Nouvelle Génération
Fiable, sécurisé, confortable et spécifiquement conçu pour les zones denses, le RER Nouvelle Génération (NG) sera livré à partir de 2021 sur la ligne RER D afin d’améliorer le niveau de confort offert aux Franciliens et la régularité sur ces lignes.
Dans le cadre du prolongement du RER E vers l’ouest, ils équiperont également le RER E dès 2022.
Une rame « boa », qu’est-ce que c’est ?
L’accès d’une voiture à l’autre est possible de manière aisée sans devoir sortir du train. Cela permet de renforcer le sentiment de sécurité à bord, mais également aux voyageurs de se déplacer afin de préparer leur descente ou afin de se répartir plus facilement dans les rames. Au final, c’est un gain de confort pour les voyageurs, et une meilleure régularité sur toute la ligne avec des montées et descentes plus fluides.
Rénovation des rames
La rénovation est en cours sur 133 trains circulant sur les lignes D et P (branche Château-Thierry) pour améliorer le confort des voyageurs, avec des efforts placés sur le confort thermique, les aménagements intérieurs, l’information des voyageurs et l’installation de prises USB. Le déploiement de ces rames rénovées a débuté en mars et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2021.
Sur le RER B, la rénovation de 31 rames est lancée et vient s’ajouter aux 117 rames en circulation déjà rénovées pour améliorer le confort des 900 000 voyageurs quotidiens de cette ligne. De plus, l’appel d’offres a été lancé afin de remplacer les rames MI79 et MI84 par de nouveaux trains MING plus modernes et plus capacitaires.
