Île-de-France Mobilités s’engage pour l’amélioration de la qualité de l’air

Des véhicules plus propres

Des objectifs ambitieux :

100% de véhicules propres dans la zone dense en 2025

100% de bus propres en 2030 pour l’ensemble de la région

Pour atteindre ces objectifs, Île-de-France Mobilités poursuit, en collaboration avec l’ensemble des opérateurs de transport, le déploiement de bus électriques et biogaz faisant ainsi de la Région Île-de-France une référence mondiale du transport public routier très bas carbone.

Plus de 2000 bus propres devraient ainsi être commandés d’ici 2020

Un travail est mené en parallèle sur l’adaptation des dépôts de bus aux énergies propres, permettant par exemple d’accueillir des véhicules électriques ou bio-GNV.

Île-de-France Mobilités poursuit également l’expérimentation de nouvelles technologies comme des carburants de synthèse (GTL et HVO) ou comme la filière hydrogène.