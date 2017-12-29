200 rames neuves ou rénovées d'ores et déjà livrées sur le réseau francilien

De plus depuis le 10 décembre dernier, les lignes A, L et J ont vu leurs grilles horaires réadaptées pour garantir des trajets plus fiables avec des trains plus à l’heure et une offre simplifiée, lisible et plus adaptées aux besoins de déplacement des voyageurs et à une fréquentation en constante augmentation.

2017 a également vu l’inauguration de la nouvelle ligne du Tram 11 Express pour nouveaux 60 000 voyageurs quotidiens. Fin 2018, le Tram 3 sera prolongé de 4,3 km au nord entre Porte de la Chapelle et Porte d’Asnières.