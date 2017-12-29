200 rames neuves ou rénovées d'ores et déjà livrées sur le réseau francilien
De plus depuis le 10 décembre dernier, les lignes A, L et J ont vu leurs grilles horaires réadaptées pour garantir des trajets plus fiables avec des trains plus à l’heure et une offre simplifiée, lisible et plus adaptées aux besoins de déplacement des voyageurs et à une fréquentation en constante augmentation.
2017 a également vu l’inauguration de la nouvelle ligne du Tram 11 Express pour nouveaux 60 000 voyageurs quotidiens. Fin 2018, le Tram 3 sera prolongé de 4,3 km au nord entre Porte de la Chapelle et Porte d’Asnières.
En 2018, Île-de-France Mobilités poursuit la mise en œuvre des grands projets d’investissements pour améliorer la régularité sur la ligne A avec SNCF Transilien et la RATP puisque l’ensemble des trains sur le tronçon central sera équipé du pilotage automatique d’ici fin 2018. La RATP et SNCF mettront également en place un centre de commandement unique (CCU) sur cette ligne dès le mois de décembre 2018 afin d’améliorer les prises de décisions et de centraliser l’information voyageur. Pour mémoire, lors de sa mise en place sur le RER B, cette mesure avait permis de gagner près de 6 points de ponctualité.
Dès janvier 2018, le réseau ferré continuera de faire peau neuve en accueillant la 200e rame sur les 708 neuves ou rénovées prévues au programme de renouvellement du matériel roulant, soit près de 30% des engagements pris dans le cadre de la Révolution des transports initiée par Valérie Pécresse.