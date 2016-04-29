380 nouvelles places Véligo en Île-de-France

Pour faciliter l’achat de cet abonnement, SNCF Transilien a ouvert une plateforme de vente en ligne de l’abonnement Véligo. Ce nouveau service permet d’obtenir son abonnement Véligo pour l’abri de son choix en quelques minutes

En complément de la plateforme en ligne, les canaux d’information classiques sont toujours à la disposition des clients :

Auprès du Centre de Gestion Véligo au 01 71 25 06 50 de 7h00 à 20h00, 7j/7 (prix d’un appel local)

Au guichet des gares équipées d’une consigne Véligo où des dépliants donneront toutes les informations nécessaires pour une utilisation simple et efficace du service, ainsi que les informations pratiques pour y souscrire.

L’objectif du PDUIF est d’aménager plus de 20 000 places Véligo d’ici 2020.

Pour plus d’information au sujet des consignes Veligo et de Veligo Location, rendez-vous sur la page dédiée à ces services.