380 nouvelles places Véligo en Île-de-France
Ces 9 nouveaux espaces Véligo s’inscrivent dans un programme de déploiement de 76 nouveaux espaces Véligo qui ouvriront en 2016 en Île-de-France, dont 38 sous maîtrise d’ouvrage SNCF. Ces consignes sécurisées sont accessibles sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
- Le Bourget (ligne B) – 54 places
- Sainte Geneviève des Bois (ligne C) – 40 places
- Bouray (ligne C) – 20 places
- Brétigny-sur-Orge (ligne C) – 40 places
- Créteil Pompadour (ligne D) – 40 places
- Rosa Parks (ligne E) – 64 places
- Plaisir Grignon (ligne N) – 40 places
- Évry Courcouronnes (ligne D) – 40 places
- Grigny Centre (ligne D) – 40 places
Pour faciliter l’achat de cet abonnement, SNCF Transilien a ouvert une plateforme de vente en ligne de l’abonnement Véligo. Ce nouveau service permet d’obtenir son abonnement Véligo pour l’abri de son choix en quelques minutes
En complément de la plateforme en ligne, les canaux d’information classiques sont toujours à la disposition des clients :
- Auprès du Centre de Gestion Véligo au 01 71 25 06 50 de 7h00 à 20h00, 7j/7 (prix d’un appel local)
- Au guichet des gares équipées d’une consigne Véligo où des dépliants donneront toutes les informations nécessaires pour une utilisation simple et efficace du service, ainsi que les informations pratiques pour y souscrire.
L’objectif du PDUIF est d’aménager plus de 20 000 places Véligo d’ici 2020.
Pour plus d’information au sujet des consignes Veligo et de Veligo Location, rendez-vous sur la page dédiée à ces services.