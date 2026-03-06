Cinq femmes qui ont révolutionné les transports

Bertha naît en 1849, en Allemagne. À 24 ans, elle rencontre et épouse Carl Benz, qui travaille sur le premier modèle de voiture à moteur à combustion.

Bertha l’épaule, finance ses projets et apprend sur le bout des doigts la mécanique du véhicule. En 1886, le brevet est signé.

Révélation au volant

C’est au volant qu'elle constate un problème majeur : les freins s’usent trop vite.

Bertha fait ajouter une garniture en cuir sur les patins de frein pour améliorer leur efficacité, la sécurité et leur résistance sur la durée.

La garniture des freins de Bertha Benz marque l’une des premières améliorations du système de freinage : un principe qui évoluera vers les garnitures modernes utilisées encore dans les voitures, les bus, les tramways et les trains.

Le génie du buzz bien maîtrisé

En 1888, alors que l’automobile à moteur de son mari ne trouve pas son public, Bertha Benz fait un choix audacieux.

Elle parcourt plus de 100 kilomètres au volant de l’automobile : c’est le premier voyage longue distance en automobile de l’histoire et un coup de projecteur majeur pour le constructeur Mercedes-Benz.

#2. Mary Anderson, la mère des essuie-glaces