À voir, à faire en Île-de-France ? Spécial 8 mars

Située dans le 13e arrondissement de Paris, la Bibliothèque Marguerite Durand est la première bibliothèque fondée sur l'histoire des femmes, du féminisme et du genre en France.

Créée en 1932 pour accueillir les archives de la journaliste et militante féministe Marguerite Durand (1864-1936), elle dispose aujourd'hui d'un fonds exceptionnel avec :

Plus de 50 000 ouvrages sur les droits des femmes, l'égalité et les luttes féministes

1500 périodiques féminins, féministes, militants et de recherche

Une collection précieuse : affiches, correspondances, photographies et fonds d'archives

Des expositions et événements (consultez leur site)

Un blog scientifique L'effet Marguerite : avec des articles, des décryptages et des sélections de documents à découvrir

Pourquoi y aller ?

La bibliothèque expose une collection d’objets passionnants, comme l'éventail "je désire voter", témoin de la conquête du droit de vote des femmes (photo juste au-dessus).

Informations pratiques

Bibliothèque Marguerite Durand : 79 rue Nationale, 75013 Paris

Métro 14 : station Olympiades

Métro 7 : station Porte d'Ivry

Entrée gratuite : consultation des documents sur inscription

Attention : comme la Bibliothèque nationale de France, c’est une bibliothèque de recherche, on ne peut pas emprunter les documents.