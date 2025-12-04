À voir, à faire en Île-de-France

Que faire ce mois-ci ?
Marre d'aller toujours au même endroit ? Envie de découvrir (vraiment) Paris et sa région ?
Tous les mois, nous vous proposons 4 idées de sorties hors des sentiers battus et accessibles en transports en commun.
Métro, vélo, rando ? Les transports en commun ne vous amènent pas qu’au travail ! Campagne, vignes, villages historiques, balades au bord du fleuve et sorties culturelles : profitez de nos lignes pour découvrir l’Île-de-France autrement.
Un coucher de soleil sur la Forêt de Carnelle dans le Val-d'Oise
Hiver, automne, printemps, été : retrouvez tous nos bons plans saisons après saisons.
Des pavés, des guinguettes au bord de l'eau, des randonnées en pleine forêt, des villages historiques et des vignes de champagne à une heure de Paris : bienvenue en Île-de-France !
Avec un vélo de location, en libre-service ou le vôtre, faites le choix de visiter l'Île-de-France autrement.
Toutes vos envies sont à portée de ligne et #Cpasloinentrain les ont cataloguées pour vous !
Tomery (77)
Forêts, lacs, coteaux calcaires, chemins coupés du monde : prenez le temps de découvrir l'Île-de-France hors des sentiers battus.
Le titre de transport adapté à votre séjour, les différentes options pour se déplacer en transports en commun et le plein de conseils pratiques : retrouvez les indispensables pour se déplacer à Paris et sa région.
Vous vous demandez comment acheter des titres de transports et lequel prendre pour vos activités et vos sorties à Paris et sa Région ?
On vous explique !
Envie de nouvelles sorties ? Organisez vos escapades, programmez vos activités et retrouvez tous les bons conseils pour découvrir l'Île-de-France sur le site officiel de la région !