À voir, à faire en Île-de-France

Métro, vélo, rando ? Les transports en commun ne vous amènent pas qu’au travail ! Campagne, vignes, villages historiques, balades au bord du fleuve et sorties culturelles : profitez de nos lignes pour découvrir l’Île-de-France autrement.

Un coucher de soleil sur la Forêt de Carnelle dans le Val-d'Oise

© 2pieds1tete

Que faire ce mois-ci ?

Marre d'aller toujours au même endroit ? Envie de découvrir (vraiment) Paris et sa région ?

Tous les mois, nous vous proposons 4 idées de sorties hors des sentiers battus et accessibles en transports en commun.

Nos idée de sorties du mois de décembre

Notre sélection de bons plans

Hiver, automne, printemps, été : retrouvez tous nos bons plans saisons après saisons.

L'Île-de-France en images

Des pavés, des guinguettes au bord de l'eau, des randonnées en pleine forêt, des villages historiques et des vignes de champagne à une heure de Paris : bienvenue en Île-de-France !

Le parcours Street Art Avenue le long du Canal de Saint-Denis, un musée à ciel ouvert qui invite les marcheurs à une exposition d'artistes internationaux
La Fôret Domaniale de Carnelle dans le Val-d'Oise, sur la ligne H
Une vraie plage à 1 h de Paris ? Direction le joli bourg de l'Isle-Adam : au programme piscine, pédalo, grandes pelouses et baignades dans l'Oise. Ligne H L'Isle-Adam
Le joli village de Gometz-le-Châtel, accessible après une balade de 30 minutes depuis la station La Hacquinière, sur le RER B
De vraies vignes de champagne en Île-de-France ? Absolument ! Avec Saâcy-sur-Marne et Citry-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne est l’une des 3 seules communes d'Île-de-France à bénéficier de cette appellation. Y aller : ligne P Nanteuil-Saâcy.
 Une belle journée ensoleillée à profiter des bords de Seine et d'Oise, à Conflans Sainte-Honorine, capitale francilienne des bateliers. Ligne L ou RER A Conflans Fins d'Oise

Le parcours Street Art Avenue le long du Canal de Saint-Denis, un musée à ciel ouvert qui invite les marcheurs à une exposition d'artistes internationaux © Plaine Commune

Paris et sa Région, c'est...

50millions
de visiteurs chaque année
8départements
à découvrir
+ 1500lignes
qui vous y amènent
Une personne à vélo dans un parc

L'Île-de-France à vélo

Avec un vélo de location, en libre-service ou le vôtre, faites le choix de visiter l'Île-de-France autrement.

Faire du vélo en Île-de-France
L'intérieur du train Francilien

C'est (jamais) loin en train

Toutes vos envies sont à portée de ligne et #Cpasloinentrain les ont cataloguées pour vous !

Tomery (77)

© Leonor de Bailliencourt - Île-de-France Mobilités

Balades en pleine nature

Forêts, lacs, coteaux calcaires, chemins coupés du monde : prenez le temps de découvrir l'Île-de-France hors des sentiers battus.

Découvrez les balades
Des voyageurs marchent dans Paris
© Yoann Stoeckel / Group SJR / VHM / IDFM

Bouger en Île-de-France : mode d'emploi

Le titre de transport adapté à votre séjour, les différentes options pour se déplacer en transports en commun et le plein de conseils pratiques : retrouvez les indispensables pour se déplacer à Paris et sa région.

Voir les informations pratiques
des voyageurs en gare saint lazare a paris
© Sylvain Homo

Quel titre de transports choisir pour se déplacer ?

Vous vous demandez comment acheter des titres de transports et lequel prendre pour vos activités et vos sorties à Paris et sa Région ?
On vous explique !

Je trouve mon titre de transport

Besoin de plus d'inspiration ?

Envie de nouvelles sorties ? Organisez vos escapades, programmez vos activités et retrouvez tous les bons conseils pour découvrir l'Île-de-France sur le site officiel de la région !

Découvrez l'Île-de-France