À voir, à faire en novembre en Île-de-France ?
Nos quatre recommandations sorties du mois de novembre 2025
Pour profiter de Paris et sa région, c’est toujours le bon moment.
Pour tirer le meilleur du mois de novembre, nous vous avons sélectionné quatre idées de sorties pour vos week-ends de novembre qui sentent bon le chocolat chaud, les feuilles qui tombent et la flânerie pour les jours tout gris.
Sortez les écharpes et les manteaux : c’est reparti pour des idées de sorties en Île-de-France.
Marché de Noël de La Défense : patinoire, cadeaux et animations sous la Grande Arche
Image 1 sur 5
Chaque année, le parvis de La Défense se transforme en village de Noël.
Vous vous demandez que faire en famille en novembre ? Sur les plus de 13 000 m² de l’esplanade s’installent 200 chalets dans lesquels artisans, créateurs et producteurs venus de toute la France proposent leurs produits artisanaux, des décorations, jouets et spécialités gourmandes.
Rendez-vous au plus grand marché de Noël d’Île-de-France
L’entrée au marché est libre et gratuite, du 13 novembre au 28 décembre 2025.
Que faire au Marché de Noël de La Défense ?
- Profiter de la patinoire en plein air installée au pied de la Grande Arche
- Se balader au milieu des illuminations une fois la nuit tombée
- Assister aux animations et spectacles de rue
- Participer aux ateliers créatifs organiséspour les enfants
Et côté gourmandises ?
Les stands de nourriture offrent un large panel de spécialitésentre vin chaud*, raclette savoyarde, bretzels alsaciens, fondue suisse, et cuisines créoles et québécoises.
Comment y aller ?
Parvis de La Défense – Grande Arche,
- Métro ligne 1 : La Défense
- RER A et E : La Défense - Grande Arche
- Tram T2 : La Défense - Grande Arche
Puces de Saint-Ouen : passez une journée au plus grand marché d’antiquités du monde
Image 1 sur 4
Bienvenue au Marché aux puces de Saint-Ouen.
À deux pas de Paris, dans la rue des Rosiers à Saint-Ouen-sur-Seine, se cache une des activités incontournables de l’est francilien.
- Meubles design d’exception
- Robes de couturier vintage
- Antiquités et objets du monde entier
- Jouets, livres et disques anciens
- Cartes postales, brocantes et objets insolites....
Entre les ruelles animées, les marchés couverts, les cafés mythiques (comme La Chope des Puces ou le Café Paul Bert) et les différents “puciers” : on y vient pour chiner, se balader ou boire un café dans une ambiance hors du temps.
Comment aller aux Puces de Saint-Ouen ?
Le Marché aux Puces de Saint-Ouen se situe entre la Porte de Clignancourt et la rue des Rosiers, à Saint-Ouen :
- Métro 4 - Tram T3b : Porte de Clignancourt
- Métro 13 : Garibaldi
- Métro 14 : Mairie de Saint-Ouen (+ 15 minutes à pied)
Informations pratiques
L'entrée des Puces est libre et gratuite.
Les marchés et brocanteurs sont ouverts du samedi au lundi : samedi & dimanche 10 h – 18 h, lundi 11 h - 17 h.
Festival Roussard : l'art urbain prend ses quartiers à la Poste du Louvre
Image 1 sur 4
Envie d’une sortie culturelle gratuite à Paris ?
Pour la troisième année consécutive, la Galerie d'art Roussard transforme le magnifique bâtiment tout en verrières de La Poste du Louvre en un immense espace d'exposition, de création et de rencontre au cœur de Paris.
Au programme ?
- 9 jours de festival
- 17 artistes exposés
- 12 artistes invités à créer des œuvres au milieu des visiteurs (live-painting)
Un festival gratuit et ouvert à tous, du 15 au 23 novembre 2025.
Comment y aller ?
Pour vous rendre à La Poste du Louvre au 48 rue du Louvre, Paris 1ᵉʳ, descendez à l’arrêt Châtelet-Les-Halles :
- Métro : 1, 4, 7, 11, 14
- RER : A, B, D
- Et de nombreuses lignes de bus
Balade haut-perchée dans la Vallée de Chevreuse
Image 1 sur 6
Où se balader en novembre près de Paris ?
Direction la Vallée de Chevreuse, poumon vert du sud francilien, pour une balade d'automne à seulement 30 minutes de Paris, et toujours en Île-de-France.
Au programme ?
Sentiers en forêt, clairières, petits villages et points de vue sur la vallée depuis le très haut perché Viaduc des Fauvettes (très apprécié des fans d'escalade avec ses 30 mètres de hauteur).
Quel itinéraire suivre pour votre balade ?
Plusieurs parcours sont possibles, selon votre envie et vos capacités du jour. Balade tranquille ou boucle plus sportive, à vous de choisir.
Vous trouverez de nombreux exemples de parcours en ligne.
Pssst
Pensez à prévoir de bonnes chaussures : certains passages peuvent être boueux ou glissants selon la saison.
Comment y aller ?
Les départs de vos balades peuvent se faire depuis la gare du RER B de Bures-sur-Yvette.
En résumé : Quelles activités d'automne faire en novembre à Paris et sa région ?
- Une sortie le week-end pour fêter Noël avant l'heure au Marché de Noël de La Défense
- Participer au Festival Roussard à la Poste du Louvre
- Flâner au Marché aux puces de Saint-Ouen
- Se balader sur le Viaduc des Fauvettes dans la vallée de Chevreuse
Bonne découverte ! On vous dit au mois prochain pour des idées sorties hivernales accessibles en transports en commun, en Île-de-France.
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération