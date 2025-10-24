À voir, à faire en novembre en Île-de-France ?

Chaque année, le parvis de La Défense se transforme en village de Noël.

Vous vous demandez que faire en famille en novembre ? Sur les plus de 13 000 m² de l’esplanade s’installent 200 chalets dans lesquels artisans, créateurs et producteurs venus de toute la France proposent leurs produits artisanaux, des décorations, jouets et spécialités gourmandes.

Rendez-vous au plus grand marché de Noël d’Île-de-France

L’entrée au marché est libre et gratuite, du 13 novembre au 28 décembre 2025.

Que faire au Marché de Noël de La Défense ?

Profiter de la patinoire en plein air installée au pied de la Grande Arche

Se balader au milieu des illuminations une fois la nuit tombée

Assister aux animations et spectacles de rue

Participer aux ateliers créatifs organiséspour les enfants

Et côté gourmandises ?

Les stands de nourriture offrent un large panel de spécialitésentre vin chaud*, raclette savoyarde, bretzels alsaciens, fondue suisse, et cuisines créoles et québécoises.