À voir, à faire en janvier en Île-de-France ?

Jusqu'au 8 février 2026, le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris (situé au cœur du bâtiment du Petit Palais) donne carte blanche au peintre Bilal Hamdad avec son exposition gratuite Paname. L'artiste-peintre algérien y propose une plongée dans la solitude urbaine à travers des scènes de la vie ordinaire.

Son style ? De grandes peintures à l’huile hyperréalistes comme des photos prises sur le vif au cœur de l’effervescence de la ville.

Au programme de l’exposition ?

Une vingtaine de grandes toiles à l'huile et deux œuvres inédites créées pour l'occasion, clins d’œil aux œuvres de la collection permanente du musée (gratuite elle aussi) !

Informations pratiques

À découvrir jusqu’au 8 février 2026

Du mardi au dimanche : 10 h – 18 h (fermé le lundi)

Entrée libre et gratuite

Comment y aller ?

Musée des Beaux-Arts du Petit Palais

Avenue Winston Churchill, 75008 Paris