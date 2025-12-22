À voir, à faire en janvier en Île-de-France ?
Nos quatre recommandations du mois de janvier 2026
Que vous soyez plutôt culture ou nature, il y en a pour tous les goûts avec nos quatre idées d'activités gratuites et accessibles en transport en commun en Île-de-France en janvier.
Paname : l’exposition de Bilal Hamdad capture les scènes de la vie ordinaire au Petit Palais
Image 1 sur 3
Jusqu'au 8 février 2026, le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris (situé au cœur du bâtiment du Petit Palais) donne carte blanche au peintre Bilal Hamdad avec son exposition gratuite Paname. L'artiste-peintre algérien y propose une plongée dans la solitude urbaine à travers des scènes de la vie ordinaire.
Son style ? De grandes peintures à l’huile hyperréalistes comme des photos prises sur le vif au cœur de l’effervescence de la ville.
Au programme de l’exposition ?
Une vingtaine de grandes toiles à l'huile et deux œuvres inédites créées pour l'occasion, clins d’œil aux œuvres de la collection permanente du musée (gratuite elle aussi) !
Informations pratiques
- À découvrir jusqu’au 8 février 2026
- Du mardi au dimanche : 10 h – 18 h (fermé le lundi)
- Entrée libre et gratuite
Comment y aller ?
Musée des Beaux-Arts du Petit Palais
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
- Métro 1 et 13 : Champs-Élysées – Clemenceau
- RER C : Invalides
- Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93
Le bois Saint‑Martin : une échappée nature aux portes des transports
Image 1 sur 3
Envie de nature préservée sans quitter l'Île-de-France ?
Cap sur le bois Saint‑Martin (entre Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne), un petit trésor longtemps gardé secret qui s'ouvre aux voyageurs depuis les années 2020.
Le saviez-vous ? Avec 282 hectares, ce bois XXL est plus grand que le parc de Sceaux avec ses 184 hectares !
Bois Saint-Martin, pourquoi on vous le recommande ?
- De belles allées forestières pour se balader en pleine nature
- Des prairies lumineuses, des arbres centenaires et des mares remplies de vie
- Une faune sauvage riche avec des chevreuils, des renards, des chauves‑souris, des passereaux et des amphibiens protégés…
Quel itinéraire suivre pour votre balade ?
Laissez-vous guider par les chemins balisés qui traversent le bois et suivez les pistes forestières.
Avec les quatre autres bois (le bois de Célie, de la Grange, du Boulay et le bois de la Malnoue), il forme un poumon vert de 500 hectares, traversé par un GR à suivre pour prolonger sa balade.
Pour vous y rendre ?
RER E : Station Les Yvris – Noisy-le-Grand, à seulement deux minutes à pied du début des itinéraires.
Belvédère de Chamarande : prenez de la hauteur en Essonne
Image 1 sur 3
En été, on vous avait conseillé la terrasse du Mont-Valérien pour prendre de la hauteur avec une vue époustouflante.
Cette fois-ci, on vous emmène dans le sud francilien, à Chamarande (Essonne), pour une escapade qui mixe patrimoine et panoramas à couper le souffle.
Au programme ?
Le Belvédère de Chamarande se situe au cœur d’un magnifique domaine du même nom.
Pendant votre balade, vous verrez les allées du domaine de Chamarande et de son parc (le plus grand parc public du département) ainsi que le château rénové et classé aux monuments historiques !
L'ascension jusqu'au Belvédère est tranquille, et de là-haut, vous aurez droit aux magnifiques paysages de la campagne essonnienne et de son horizon vallonné.
Comment y aller ?
Domaine départemental de Chamarande, 52 rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande
- RER C : Station Chamarande
Dopamine : l'expo qui décrypte votre vie derrière l'écran au Cube Garges
Image 1 sur 5
Passer du temps sur son téléphone, le prendre pour répondre à une question, scroller à l'infini…
Ces gestes sont devenus si naturels qu'on n'y pense même plus. Mais d'où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils si addictifs ? Et, surtout : qui les a inventés ?
Le Cube Garges, un espace culturel qui questionne le numérique
Jusqu'au 11 janvier 2026, l'exposition Dopamine invite les petits et les grands à se renseigner sur la face cachée de nos habitudes numériques au Cube Garges.
Mais le Cube Garges : qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu culturel de 1000 m² (avec un théâtre, un cinéma, une médiathèque, des expositions et des ateliers) où chacune et chacun peut venir apprendre et créer.
Exposition Dopamine, ce qu’on y voit ?
- Des installations immersives inspirées de nos usages en ligne
- Des œuvres d'art contemporain uniques
- Les coulisses des plateformes les plus populaires décortiquées
Infos pratiques
- Quand ? Du 11 octobre 2025 au 11 janvier 2026
- À quelle occasion ? Dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France
Comment y aller ?
Le Cube Garges se situe au 40 avenue du Général-de-Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse.
Pour y aller, descendez à la station Garges-Sarcelles (RER D) puis prenez le bus 133 et descendez à l'arrêt Le Cube Garges.
En résumé : que faire en janvier à Paris et sa région ?
- Voir la vie parisienne d'un autre œil avec l’exposition Paname de Bilal Hamdad au Petit Palais
- Marcher au cœur du bois Saint-Martin
- Une balade entre château, parc et point de vue exceptionnel à Chamarande
- Une plongée dans la mécanique de nos écrans avec l’exposition gratuite Dopamine au Cube Garges
Bonnes découvertes ! On vous dit au mois prochain pour des idées sorties hivernales accessibles en transport en commun, partout en Île-de-France.