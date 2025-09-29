À voir, à faire en octobre en Île-de-France ?
Nos quatre recommandations sorties du mois d’octobre 2025
Octobre commence et avec lui l’arrivée de l’automne, des jours qui raccourcissent, des pulls oubliés que l’on remet dans les placards et des envies de chocolats chauds.
Comme toutes les saisons sont bonnes pour profiter de l’Île-de-France et qu’elle est d’autant plus belle sous les couleurs de l'automne : c’est reparti pour des idées de sorties ce mois-ci.
Magasins Généraux : un lieu de culture gratuit et ouvert à tous
Image 1 sur 4
Depuis 2017, les anciens entrepôts de marchandises de Pantin, situés au bord du Canal de l’Ourq, se sont transformés en un lieu de culture et de création ouvert à tous : bienvenue aux Magasins Généraux.
Au rez-de-chaussée du grand bâtiment de fer et de béton (réhabilité par l’agence de communication BETC qui y a installé ses quartiers), ont lieu des expositions culturelles, des ateliers, des concerts et autres événements gratuits pour tous les âges !
Quelle programmation en octobre aux Magasins Généraux ?
Jusqu’au 12 octobre, le retour à l’enfance est mis à l’honneur à Pantin avec l’exposition L’École idéale. La programmation revisite la cour de récré, la salle de classe et les jeux de préau à travers des installations artistiques, des échanges, des maquettes d’architectes et des activités ludiques où petits et grands peuvent imaginer ensemble l’école de demain.
À savoir
Les activités et expositions changent régulièrement et gravitent autour de grandes thématiques. Si tous les événements proposés sont gratuits, certains le sont sur réservation : vérifiez avant de vous y rendre.
Pssst
Dans le même bâtiment, se niche un bar-restaurantavec, lui aussi, une programmation culturelle foisonnante que les gourmands pourront aller tester à l’envi.
Comment y aller ?
Les Magasins Généraux se situent au : 1 rue de l’Ancien Canal, 93500, Pantin.
- Métro 5 : Église de Pantin
Terrasse du Fécheray : une vue imprenable sur tout Paris
Image 1 sur 3
Montmartre ? C’est un incontournable, mais ça sonne un peu "déjà vu" non ?
En août, on vous avait déjà déniché une bonne adresse pour survoler Paris du regard et pique-niquer. En octobre et pour l’automne, on aimerait vous conseiller la Terrasse du Fécheray (plus connue sous le nom du Mont-Valérien).
Ce perchoir de verdure, niché à 162 mètres au-dessus de la ville, se trouve en haut du mont qui porte son nom. Il offre un panorama inimitable sur Paris, ses toits et ses icones (La Défense, la tour Eiffel, et toute la vallée de la Seine).
Un café dans la main, un pull bien chaud, de la bonne compagnie pour se balader dans le parc qui y culmine et un banc pour scruter Paris, c’est tout ce qu’il vous faudra pour en profiter.
Comment y aller ?
La terrasse du Fécheray se situe au : 16 rue du Fécheray 14, 92150 Suresnes.
- Ligne L : gare de Suresnes Mont Valérien puis six minutes à pied.
ARTE Concert Festival : deux soirées concerts gratuites à La Gaîté Lyrique
Image 1 sur 2
Rock, pop, électro, artistes connus ou pépites émergentes : en octobre, plongez dans l’ambiance électrique de la 10ᵉ édition du ARTE Concert Festival, les vendredi 24 et samedi 25 octobre 2025, à La Gaîté Lyrique, à Paris.
ARTE Concert Festival : qu’est-ce que c’est ?
Né de la collaboration entre ARTE Concert, La Blogothèque et La Gaîté Lyrique, ce festival gratuit mélange artistes reconnus et talents émergents, francophones comme internationaux, dans des formats de concerts pensés pour être vécus en salle et accessibles en ligne.
À savoir avant d’y aller
- Gratuit sur réservation (à partir du 1er octobre)
- Adresse : La Gaîté Lyrique, 3 rue Papin, 75002 Paris.
- Accès : Métro (ligne 3 ou 4) - station “Réaumur-Sébastopol”.
Plus de place ? Regardez les concerts en live
Pour ceux qui n’auraient pas réussi à avoir de places, vous pouvez assister à tous les concerts en live sur le site Arte Concert !
Un goût d’automne dans la Forêt Domaniale de Saint-Germain-en-Laye
Image 1 sur 3
Direction l’ouest de Paris pour une escapade au cœur de la Forêt Domaniale de Saint-Germain-en-Laye, un poumon vert de plus de 3 500 hectares.
Au programme ?
Plus de 50 km de sentiers balisés, trois pistes cyclables, des centaines de kilomètres de chemins et d’allées forestières, des pistes pour les cavaliers… Bref, partez-vous y balader ce mois-ci et observez les couleurs de l’automne transformer la forêt.
Vous manquez d’inspiration pour votre balade ?
Internet regorge de parcours de randonnée à faire dans la Forêt de Saint-Germain-en-Laye. Choisissez celui qui vous fait le plus envie.
Informations pratiques
Forêt Domaniale de Saint-Germain-en-Laye
- Accès en transports : RER A – Station Saint-Germain-en-Laye, puis 10 minutes à pied.
En résumé : Quoi faire en octobre en Île-de-France ?
- Voir une expo aux Magasins Généraux à Pantin
- Profiter de la vue sur Paris depuis la terrasse du Mont-Valérien à Suresnes
- Aller aux concerts gratuits du ARTE Concert Festival à Paris
- Se balader dans la forêt à Saint-Germain-en-Laye
Bonne découverte ! On vous dit au mois prochain pour des idées sorties accessibles en transports en commun, en Île-de-France.