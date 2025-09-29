À voir, à faire en octobre en Île-de-France ?

Depuis 2017, les anciens entrepôts de marchandises de Pantin, situés au bord du Canal de l’Ourq, se sont transformés en un lieu de culture et de création ouvert à tous : bienvenue aux Magasins Généraux.

Au rez-de-chaussée du grand bâtiment de fer et de béton (réhabilité par l’agence de communication BETC qui y a installé ses quartiers), ont lieu des expositions culturelles, des ateliers, des concerts et autres événements gratuits pour tous les âges !

Quelle programmation en octobre aux Magasins Généraux ?

Jusqu’au 12 octobre, le retour à l’enfance est mis à l’honneur à Pantin avec l’exposition L’École idéale. La programmation revisite la cour de récré, la salle de classe et les jeux de préau à travers des installations artistiques, des échanges, des maquettes d’architectes et des activités ludiques où petits et grands peuvent imaginer ensemble l’école de demain.

À savoir

Les activités et expositions changent régulièrement et gravitent autour de grandes thématiques. Si tous les événements proposés sont gratuits, certains le sont sur réservation : vérifiez avant de vous y rendre.