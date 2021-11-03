Dossier

Préparez votre séjour à Paris et sa région

Préparez votre voyage

  • Titres de transport adaptés à votre séjour
  • Différentes options pour se déplacer en transports en commun
  • Le plein de conseils pratiques

Retrouvez les indispensables pour profiter de votre passage à Paris et sa région.

Le kit du voyageur

Les horaires du premier et du dernier métro ? Tout savoir sur les bus de nuit ? Nos conseils pour voyager en toute sérénité ? C'est le kit du voyageur en Île-de-France !

Titres de transport et tarifs : tout ce qu'il faut savoir

Pour un week-end, quelques jours, une semaine ou plus : découvrez nos conseils pour acheter et choisir le titre de transport qui vous convient le mieux.

Découvrez Paris et l'Île-de-France autrement

Monuments historiques, forêts, musées, randonnées et balades, spectacles et gastronomie…

Paris et sa région sont pleins de surprises et d'adresses à découvrir ! En bus, en train, à vélo ou à Vélib', partez à la rencontre du territoire francilien !

Découvrez Paris et ses alentours en toute liberté avec le forfait Paris Visite.

Planifiez vos trajets

Métro, tramway, bus, RER, train, vélo ou location de voiture en autopartage : les options en transports en commun ne manquent pas ! Rendez-vous sur notre calculateur d'itinéraires pour planifier vos trajets.

Comment se rendre de l'aéroport à votre destination

Vous arrivez ou partez en avion ? Navette, métro automatique, transports en commun : découvrez les différentes options pour votre arrivée ou votre départ de l'aéroport.

Vélo, autopartage : d'autres mobilités pour circuler en Île-de-France

Pour parcourir l'Île-de-France, il n'y a pas que le métro !

Vélo en location ou flotte de scooters et voitures en libre-service: pour visiter autrement, faites le choix du vélo en l'Île-de-France.

L'accessibilité dans les transports en commun

Quelle que soit votre destination, il existe un itinéraire accessible pour vous y rendre sur notre réseau de transports en commun.

Rendez-vous sur notre calculateur d'itinéraires me déplacer et ajustez votre trajet à vos besoins dans l'onglet "Facilités d'accès" !

Une question, un problème ?

Vous rencontrez un problème ? Vous vous posez une question sur votre titre de transport ou votre moyen de paiement ?

