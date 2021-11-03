Préparez votre séjour à Paris et sa région

Préparez votre voyage
- Titres de transport adaptés à votre séjour
- Différentes options pour se déplacer en transports en commun
- Le plein de conseils pratiques
Retrouvez les indispensables pour profiter de votre passage à Paris et sa région.
Les horaires du premier et du dernier métro ? Tout savoir sur les bus de nuit ? Nos conseils pour voyager en toute sérénité ? C'est le kit du voyageur en Île-de-France !
Pour un week-end, quelques jours, une semaine ou plus : découvrez nos conseils pour acheter et choisir le titre de transport qui vous convient le mieux.
Monuments historiques, forêts, musées, randonnées et balades, spectacles et gastronomie…
Paris et sa région sont pleins de surprises et d'adresses à découvrir ! En bus, en train, à vélo ou à Vélib', partez à la rencontre du territoire francilien !
Découvrez Paris et ses alentours en toute liberté avec le forfait Paris Visite.
Métro, tramway, bus, RER, train, vélo ou location de voiture en autopartage : les options en transports en commun ne manquent pas ! Rendez-vous sur notre calculateur d'itinéraires pour planifier vos trajets.
Vous arrivez ou partez en avion ? Navette, métro automatique, transports en commun : découvrez les différentes options pour votre arrivée ou votre départ de l'aéroport.
Pour parcourir l'Île-de-France, il n'y a pas que le métro !
Vélo en location ou flotte de scooters et voitures en libre-service: pour visiter autrement, faites le choix du vélo en l'Île-de-France.
Quelle que soit votre destination, il existe un itinéraire accessible pour vous y rendre sur notre réseau de transports en commun.
Rendez-vous sur notre calculateur d'itinéraires me déplacer et ajustez votre trajet à vos besoins dans l'onglet "Facilités d'accès" !
Vous rencontrez un problème ? Vous vous posez une question sur votre titre de transport ou votre moyen de paiement ?