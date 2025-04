Découvrir les vélos en libre-service

Vous aimez vous déplacer à vélo mais vous n’en possédez pas ? Des vélos en libre-service (VLS) sont à votre disposition !

Puis-je emprunter un vélo en libre-service ?

Les vélos en libre-service sont accessibles à toute personne qui souhaite se déplacer à vélo, que vous soyez parisien, Francilien ou même simplement de passage. Des conditions d’âge existent néanmoins. Pour plus d’informations à ce sujet, renseignez-vous directement auprès des différents gestionnaires de vélos en libre-service.

OÙ puis-je trouver un vélo en libre-service ?

Près de 1 800 stations de vélos en libre-service sont présentes dans Paris et dans une partie des communes de la petite couronne, avec le service Vélib’.

Vous pouvez également en retrouver 41 à Cergy-Pontoise (VélO2) et 10 Créteil (Cristolib’).

Comment savoir si un vélo est disponible à proximité ?

Lorsque vous effectuez une recherche « À proximité » sur notre site, nous vous indiquons les bornes de vélos en libre-service situées à proximité, ainsi que la disponibilité en temps réel des vélos et le nombre de places libres pour déposer le vélo que vous avez emprunté.

Afin de savoir si un vélo est disponible à proximité en libre service, retrouvez les différentes stations Vélib’, stations VélO2 et stations Cristolib’ depuis les différents sites internet.

Enfin les applications Vélib’, VélO2 et Cristolib’ sont disponibles sur App Store (iPhone) et Play Store (Android) pour vous aider à utiliser le service au quotidien !

Vélo en libre-service, mode d’emploi

Emprunter un vélo

Rendez-vous à la borne de la station de votre choix.

Si vous disposez d’un abonnement annuel vous pourrez emprunter un vélo avec votre carte Navigo ou votre carte d’abonné.

Si vous êtes un usager occasionnel, il vous suffit d’être muni de votre carte bancaire ou d’acheter votre titre de transport en ligne pour gagner du temps à la borne où il vous suffira de vous identifier à l’aide d’un code, fourni lors de l’achat en ligne, pour récupérer le vélo.

Déposer un vélo

Rendez-vous à la borne de la station de votre choix.

Déposez votre vélo à un point d’accroche vide. Attendez que le signal (lumineux et/ou sonore) se déclenche avant de partir, cela signifie que le vélo est bien restitué, si le signal dure trop longtemps votre vélo est mal verrouillé.

N’oubliez-pas que vous êtes responsable du dernier vélo en votre possession. Assurez-vous donc de bien le verrouiller avant de quitter la borne de stationnement.

Si vous avez un problème pour emprunter ou déposer un vélo, contactez directement les services concernés.

Enfin, pour vous renseigner sur toutes les possibilités qui vous sont offertes aux bornes, n’hésitez pas à consulter directement les sites internet des services vélos en libre-service concernés.

Combien coûte l’utilisation des vélos en libre-service ?

Plusieurs formules d’abonnement s’offrent à vous : ticket à la journée, à la semaine, abonnement annuel...

Quelle que soit la formule choisie, les 30 premières minutes sont gratuites à chaque fois que vous empruntez un vélo. Au-delà des 30 premières minutes, vous devrez payer un montant supplémentaire. Des réductions sont proposées à certains types de publics.

Pour en savoir plus sur les différents abonnements et tarifs proposés, rendez-vous sur les sites internet dédiés. Vous pouvez cumuler les différents abonnements Vélib’, Cristolib’ et VélO2 sur votre carte Navigo.