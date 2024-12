Services de mobilité

Se déplacer mieux, de manière plus confortable, plus sûre, plus accessible, plus écologique, en restant connecté avec de nouveaux services à portée de main… et au final gagner du temps pour soi ! C’est pourquoi Île-de-France Mobilités innove et investit continuellement pour développer et moderniser les transports en commun et offrir aux voyageurs de nouvelles solutions de mobilités pour leurs déplacements.