Le réseau d'Île-de-France Mobilités

Une nouvelle offre de transports en commun se construit pour tous les Franciliens ! Ce sont plus de 100km de tramway et 200km de Métro et RER qui seront construits pour compléter le réseau actuel et simplifier les trajets de banlieue à banlieue.

La mobilité servicielle en Île-de-France

Une vision globale de la mobilité est aujourd’hui essentielle pour faciliter la vie des voyageurs et proposer le meilleur choix pour se déplacer. C’est l’ambition du MaaS (Mobility as a Service) !

