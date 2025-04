Île-de-France Mobilités et le stationnement vélo : un véritable engagement

Île-de-France Mobilités a adopté son nouveau Schéma Directeur du Stationnement Vélos en gares et stations lors de son Conseil d’Administration de février 2020. Il a été complété lors de sa séance de décembre 2020.

Stationnements vélo en Île-de-France : le diagnostic

Ce Schéma directeur établit un diagnostic du stationnement vélo en Île-de-France

Île-de-France Mobilités a financé 29 500 places de stationnement vélo, entre 2011 et 2023

Une enquête, réalisée en 2018, a montré l’existence de 20 000 places de stationnement vélos (tous types confondus) dans les gares RER-Train

(tous types confondus) dans les gares RER-Train Les parcours clients sont multiples et peu lisibles (tarification variable, modalités d’abonnement variées…)

La communication peut manquer de clarté et d’unité

La vitesse de déploiement et les capacités des équipements ne permettent pas de répondre intégralement aux besoins des Franciliens

Parkings vélos : des objectifs

Fort de ces constats, le Schéma Directeur du Stationnement Vélos en gares et stations a fixé les objectifs suivants :

1. Équiper toutes les gares d’Île-de-France en Parkings Vélos fermés et sécurisés mais aussi en Parkings Vélos en libre-accès

2. Atteindre 140 000 places dans les gares et stations, y compris les gares du Grand Paris Express

3. Mettre en place une tarification unique régionale :

Gratuité pour les détenteurs d’un abonnement valide Navigo Annuel, Senior annuel, Imagine’R scolaire et Imagine’R étudiant

pour les détenteurs d’un abonnement valide Navigo Annuel, Senior annuel, Imagine’R scolaire et Imagine’R étudiant Pour tous les autres usagers, la tarification suivante : 2 € / jour, 10 € / mois ou 30 € / an

4. Déployer un nouveau nom et un nouveau design plus clairs et percutants : "Parking Vélos Île-de-France Mobilités"

5. Accompagner techniquement et financièrement tous les maîtres d’ouvrage dans leurs projets (collectivités locales : communes, EPCI ou départements, RATP ou SNCF)

Financement des coûts d’investissement : 70 % du coût lorsque les collectivités sont maîtres d’ouvrage, 100% lorsque RATP ou SNCF sont maîtres d’ouvrage

Financement des coûts d’exploitation à 100 %, quel que soit le maître d’ouvrage

6. Inscrire pour la première fois des objectifs chiffrés dans les contrats liant Île-de-France Mobilités et SNCF - RATP

Contrat avec la SNCF : déployer 12 000 places de stationnement d’ici fin 2025

Contrat avec la RATP : déployer 5 000 places de stationnement d’ici fin 2024 et étudier

L’implantation de 5 000 places de stationnement supplémentaires

7. Prendre une partie de la maîtrise d’ouvrage : dans le cadre des mises en concurrence des réseaux de transport, Île-de-France Mobilités demande aux opérateurs de déployer et de gérer des stationnements Vélos à proximité de certaines gares. Cela va contribuer à l’accélération du déploiement des équipements.

8. Améliorer la qualité de service par la mise en place de bonus (sur la fréquentation) et de malus (sur la propreté et la disponibilité des équipements)