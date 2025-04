Les opérateurs d’autopartage labellisés en Ile-de-France

Cityscoot

Cityscoot ce sont 4000 scooters électriques en libre-service à Paris et dans une quinzaine de villes limitrophes, que l’on repère et réserve facilement via l'application. Avec déjà plus de 12 millions de voyages réalisés depuis 2016, des centaines de milliers d’utilisateurs réguliers et une présence à Paris, Nice, Milan et Barcelone, Cityscoot est le leader du marché européen du scooter partagé.

https://cityscoot.onelink.me/8GT9/16ad7616

Clem’

Les véhicules électriques Clem’ se tiennent à votre disposition. Louez un véhicule selon votre besoin en quelques clics !

L’autopartage Clem’ est un service en boucle, le véhicule loué doit être ramené à sa station initiale.

Découvrez dès maintenant nos véhicules en Ile-de-France : https://www.clem.mobi/

Communauto

Communauto propose des véhicules en libre-service près de chez vous en Ile-de-France. Que ce soit pour faire les courses ou partir en vacances, louez chez Communauto une voiture à petit prix pour une heure, une journée ou plus longtemps. Les tarifs sont à l'heure et au kilomètre, carburant inclus : vous êtes toujours assuré de payer au plus juste de votre utilisation. Réservez jusqu'à un mois en avance, et annulez gratuitement jusqu'à 2h avant le départ. Communauto est une réelle alternative à la possession d'une voiture, sans les tracas !

https://www.communauto.paris/tarifs/

Zity

ZITY, votre service d’autopartage en free-floating 100% électrique ! ZITY met 500 Renault ZOE à votre service à Paris, Clichy et Boulogne-Billancourt. 150 véhicules sont même équipés d’un siège enfant pour les mini ZITYzens 😉. Téléchargez l’application et créez votre compte en quelques instants (inscription gratuite et sans abonnement). Trajet, recharge, entretien, assurance… tout est compris ! Louez à partir d’une minute via votre smartphone et faites une pause n’importe où à prix réduit grâce au mode Standby.

ShareNow

Avec environ 600 voitures, SHARE NOW, pionnier de l'autopartage en free floating propose la flotte la plus importante à Paris. 100% électrique, disponible 24/24h et 7/7j, nos tarifs incluent tout, en passant de la place de stationnement à la recharge de la batterie. ⚡ ️Vous avez besoin de vous déplacer 15 minutes, 4 heures, la journée ou la semaine ? Optez pour l'offre adaptée à votre trajet, et c'est parti ! La notion d'autopartage flexible et adaptée à tous les besoins est aujourd'hui plus que jamais au cœur de nos ambitions. Nous contribuons ainsi à la démotorisation des ménages, et décongestionner les 16 villes européennes où nous sommes actuellement présents. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, SHARE NOW saura vous accompagner dans votre mobilité au quotidien.

https://www.free2move.com/fr/fr/car-sharing/paris/

Free2move

Free2move vous permet de localiser en temps réel sur votre smartphone et de louer un véhicule électrique sur Paris et sa petite couronne. En 1 clic, déplacez-vous en toute liberté avec l’une des 500 voitures disponibles. Pour quelques minutes, quelques heures ou à la journée, Free2Move facilite vos déplacements. Vous pouvez aussi vous garer partout gratuitement. Avec l’application Free2Move, bougez en toute liberté !

https://fr2.mv/carsharing_idf

Cooltra

Nous sommes le premier service de scooters en libre-service en Europe en nombre de locations par jour. Nous nous positionnons en tant que leaders grâce à une flotte composée de plus de 9.000 scooters électriques. Nous sommes présents à Barcelone, Madrid, Valence (Espagne) ; Rome et Milan (Italie) ; Lisbonne (Portugal) et Paris (France). Déplacez-vous dans votre ville en payant uniquement les minutes d’utilisation, et oubliez tout le reste (assurance, batterie, casque et entretien : tout est compris) !

https://cooltra.com/

Yego

YEGO propose aux parisiennes et parisiens des scooters électriques partagés et en libre-service. Grâce à ses scooters assemblés en France, confortables, accessibles, et au design unique, YEGO a convaincu plus de 500 000 utilisateurs dans 7 villes européennes, dont Paris, Bordeaux, Toulouse et Barcelone. Depuis janvier 2021, YEGO est reconnue Entreprise à Mission et poursuit des objectifs sociaux et environnementaux ambitieux. À partir de 0,25 centimes la minute, déplacez-vous agréablement et librement avec YEGO !

https://bit.ly/3U4Uqwu

Citiz

Pionnier de l’autopartage coopératif en France, Citiz met à disposition, en libre-service, plus de 1750 véhicules, partagés par 75 000 utilisateurs dans plus de 170 villes et 80 gares.

Accessibles 24/7, vous pouvez les utiliser une heure, un jour ou plus, en boucle (avec réservation, retour en station) ou en free-floating (sans réservation, retour dans le périmètre).

Carburant, entretien, assurance, tout est inclus dans le tarif.

Vous pouvez nous retrouver en Île-de-France à Montreuil et bientôt à Suresnes.

https://citiz.coop/ile-de-france

Troopy

Troopy, le premier service de scooters partagés 100% électriques composé d’une flotte multi-véhicules Yamaha, pour se déplacer en ville en toute liberté et pour en repousser les limites.

https://www.troopy.com/