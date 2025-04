L’autopartage en Île-de-France : mode d'emploi

Les inconvénients perçus comme les plus gênants peuvent varier d’une situation à l’autre. Ainsi le stationnement est plus fréquemment évoqué par les résidents de la région parisienne.

Utile, économique et bon pour la planète

L'autopartage réduit la dépendance à la voiture et favorise le report vers d'autres mobilités (vélo, transports en commun…). En ce sens, il réduit la consommation d'énergie et les émissions de polluants. En outre, il permet également de libérer de l'espace urbain utilisé auparavant pour le stationnement des véhicules personnels. Ce service est enfin une solution attrayante face à l’augmentation des prix du pétrole, à l’étalement urbain et aux politiques de restriction de la voiture individuelle.

Île-de-France Mobilités : engagée pour l’autopartage

Depuis avril 2019, Île-de-France Mobilités délivre aux opérateurs d’autopartage qui respectent des critères écologiques, d’accessibilité, techniques et de qualité de service, un label « Île-de-France Autopartage ».

Cette démarche a été conduite avec un triple objectif :

- permettre aux Franciliens d’accéder en toute sérénité à ce type de service,

- soutenir le développement de la filière

- mettre à disposition des 1300 communes de la Région un outil règlementaire permettant de favoriser ce service.

Découvrir le label « Île-de-France Autopartage »

Les réseau des acteurs de l’autopartage

Île-de-France Mobilités anime également le réseau des acteurs de l’autopartage (collectivités, opérateurs, bureaux d’étude…) par l’organisation de séminaires réguliers destinés à soutenir les collectivités qui souhaiteraient accueillir un service d’autopartage sur leur territoire. Un kit juridique est à ce titre en cours de préparation et sera bientôt disponible.