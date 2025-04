Le Label « Île-de-France Autopartage »

A ce jour, dix opérateurs ont obtenu le Label autopartage Francilien : les sociétés Communauto, Clem’ et Citiz (autopartage en boucle), le service Zity Free2Move, Sharenow (autopartage en libre-service sans stations d’attache) et les opérateurs de scooters partagés Cityscoot, Cooltra, Yego et Troopy. À eux dix, ces services opèrent dans des contextes territoriaux variés allant de Paris à la grande couronne. Ce sont ainsi près de 9000 véhicules détenteurs de la vignette bleue « Autopartage – Île-de-France Mobilités » qui garantissent une qualité de service et qui offrent les avantages légaux en matière de stationnement dédié à l’autopartage. D’autres opérateurs devraient prochainement se voir labellisés.