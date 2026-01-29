À voir, à faire en février en Île-de-France ?

Les Micro-Folies, ça vous parle ?

Cette initiative soutenue par le Ministère de la Culture propose une programmation gratuite à venir découvrir en famille :

Ateliers créatifs et initiations au numérique

Conférences culturelles et visites digitales de musée

Projections et spectacles vivants

Micro-Folie en Seine-Saint-Denis : deux collègues ouvrent leurs portes aux curieux

Si Micro-Folie existe partout en France et en Île-de-France, pour le mois de février, ce sont des Micro-Folies en Seine-Saint-Denis dont nous voulions vous parler.

Jusqu'au début du mois de mars, deux collèges proposent une programmation gratuite (parfois sur réservation) tous les mercredis et samedis.

Les lieux et comment s'y rendre ?