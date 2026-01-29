À voir, à faire en février en Île-de-France ?
Micro-Folie : une programmation culturelle gratuite et ouverte à tous en Seine-Saint-Denis
Image 1 sur 4
Les Micro-Folies, ça vous parle ?
Cette initiative soutenue par le Ministère de la Culture propose une programmation gratuite à venir découvrir en famille :
- Ateliers créatifs et initiations au numérique
- Conférences culturelles et visites digitales de musée
- Projections et spectacles vivants
Micro-Folie en Seine-Saint-Denis : deux collègues ouvrent leurs portes aux curieux
Si Micro-Folie existe partout en France et en Île-de-France, pour le mois de février, ce sont des Micro-Folies en Seine-Saint-Denis dont nous voulions vous parler.
Jusqu'au début du mois de mars, deux collèges proposent une programmation gratuite (parfois sur réservation) tous les mercredis et samedis.
Les lieux et comment s'y rendre ?
- Collège Anatole France, 49 Avenue Georgette Bach, Les Pavillons-sous-Bois
> S'arrêter à la gare de Drancy sur le RER B
- Le Collège Niki de Saint-Phalle, 36 rue Anatole France, La Courneuve
> S'arrêter à Danton sur le Tram T1 ou à la station La Courneuve 8 mai 1945 sur la ligne de Métro 7
Nouvel An asiatique : parades, animations et marchés gourmands partout en Île-de-France
Le Nouvel An Lunaire, qu'est-ce-que c'est ?
Tous les ans, entre le mois de janvier et de mars (selon les cultures) c'est le Nouvel An Lunaire.
Une grande fête célébrée dans plusieurs cultures asiatiques qui marque le début d’une nouvelle année (selon le calendrier lunaire.
C’est un moment festif de renouveau et de rassemblement, rythmé par de grands marchés, des décorations, des parades costumées et des lachers de lanternes, que l'on peut vivre partout en Île-de-France.
Où fêter le Nouvel An Lunaire en Île-de-France ?
Que ce soit :
- À Nogent-sur-Marne, au Pavillon Baltard pour un marché et des animations le 14 février
- Le long du Boulevard de Belleville à Paris, le 19 février pour un marché gastronomique géant entre les métros Ménilmontant et Couronnes
- À Triel-sur-Seine, le 14 février pour un défilé haut-en-couleur, un feux d'artifice, des spectacles et des animations à partir de 17h15
- Ou à Aubervilliers, le 19 février pour un défilé en costume, des ateliers et des stands gourmands sur la Place de l'Hôtel de Ville...
Partout dans la région, des animations rythment le mois de février !
L’Arboretum de la Vallée-aux-Loups : un échantillon de nature des quatre coins du globe
Image 1 sur 4
Pour prendre un grand bol d'air frais dans un lieu original, mettez le cap sur l’Arboretum de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry.
Sur près de 13 hectares, ce jardin paysager unique offre de belles promenades au milieu d’une collection botanique venue des quatre coins du globe.
En flânant le long des allées, vous pourrez admirer des jardins thématiques — comme le jardin des fruits ou le jardin des châtaigniers — ainsi que des arbres rares, comme le célèbre cèdre bleu pleureur d'Atlas vieux de plus de 130 ans !
Informations pratiques
Arboretum de la Vallée-aux-Loups
102 rue de Chateaubriand, 92290 à Châtenay-Malabry
- Prendre le RER B jusqu'à Robinson puis bus 14 jusqu'à l'arrêt Arboretum
- Ouvert tous les jours
- Accès gratuit
Réouverture du Musée de la Vie Romantique : un saut artistique dans le temps
Image 1 sur 4
Le Musée de la Vie Romantique rouvre au public le 14 février 2026 après rénovation.
Niché dans une belle batisse dans 9e arrondissement de Paris, le musée est entouré d'un beau jardin et d'une roseraie !
Gratuit (pour sa collection permanente),le Musée de la Vie Romantique vous plonge dans l’univers du romantisme du dix-neuviève siècle, entre peintures de grands maîtres, poésie, litterature et mobilier d’époque.
Informations pratiques
Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal, 75009 Paris
- Du mardi au dimanche, 10 h – 18 h (fermé le lundi)
- Entrée gratuite pour les collections permanentes
- Arrêt Pigalle (Métro 12 ou 2) ou arrêt Saint-Georges (Métro 12)
En résumé : que faire en février en Île-de-France ?
- Profiter de la programmation des Micro-Folies en Seine-Saint-Denis
- Fêter le Nouvel An Lunaire en Île-de-France
- Marcher et s’émerveiller à l’Arboretum de la Vallée-aux-Loups
- Profiter de la réouverture du Musée de la Vie Romantique
- Le bon plan bonus des fans d'Histoire de France : le plus grand rassemblement napoléonien du Nord de la France aura lieu les 14 et 15 février 2026. Plus de 500 reconstituteurs européens y font revivre la bataille de Montereau de 1814, grandeur nature !