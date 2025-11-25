À voir, à faire en décembre en Île-de-France ?

+ de 100 pièces insolites racontent l'histoire (vraie) des faux et des faussaires à travers les siècles

Le point commun entre un laissez-passer signé de Vercingétorix, une lettre de Cléopâtre à Jules César et une sirène empaillée ?

Vous pouvez tous les découvrir à l'exposition « Faux et faussaires - Du Moyen Âge à nos jours » en ce moment et jusqu'au 2 février 2026 aux Archives nationales.

Que voir à l'exposition ?

Le décryptage d'histoires de faux et de faussaires stupéfiantes, de l'affaire Dreyfus à Indiana Jones.

Parfait pour comprendre que fake news et désinformation existaient bien avant les réseaux sociaux…

Et en bonus ?