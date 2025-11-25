À voir, à faire en décembre en Île-de-France ?
Nos quatre recommandations du mois de décembre 2025
Nous sommes beaucoup à hiberner en attendant que les degrés remontent. Mais les bonnes idées de sorties, elles, n’ont jamais peur du froid.
Alors pour profiter au mieux du début de l’hiver, c'est reparti pour des activités gratuites à faire en Île-de-France ce mois-ci.
Démêlez le vrai du faux avec l’exposition « Faux et faussaires » aux Archives Nationales
Image 1 sur 4
+ de 100 pièces insolites racontent l'histoire (vraie) des faux et des faussaires à travers les siècles
Le point commun entre un laissez-passer signé de Vercingétorix, une lettre de Cléopâtre à Jules César et une sirène empaillée ?
Vous pouvez tous les découvrir à l'exposition « Faux et faussaires - Du Moyen Âge à nos jours » en ce moment et jusqu'au 2 février 2026 aux Archives nationales.
Que voir à l'exposition ?
Le décryptage d'histoires de faux et de faussaires stupéfiantes, de l'affaire Dreyfus à Indiana Jones.
Parfait pour comprendre que fake news et désinformation existaient bien avant les réseaux sociaux…
Et en bonus ?
- Quatre installations artistiques sur les fake news dans les salons baroques raffinés de l'hôtel de Soubise (qui accueille l'exposition)
- Des ateliers de la Banque de France (les samedis et dimanches) : pour apprendre la méthode TRI qui permet de repérer les faux billets
- Des conférences gratuites : affaire des crânes de cristal, débusquer les fake news avec l'AFP : il y en a pour tous les goûts
Infos pratiques
- Jusqu'au 2 février 2026
- Lundi au vendredi : 10 h – 17 h 30 / Samedi et dimanche : 14 h – 19 h
- Entrée gratuite
Comment y aller ?
Musée des Archives nationales – Hôtel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris
- Métro 1 : Saint-Paul ou Hôtel-de-Ville
- Métro 11 : Rambuteau
Marché Médiéval de Noël à Provins : changez d'époque le temps d’un week-end
Image 1 sur 5
Et si vous troquiez le marché de Noël classique pour une version plus originale cette année ?
Direction Provins, cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour sa 14ᵉ édition du Marché Médiéval de Noël.
Que faire au Marché Médiéval de Noël de Provins?
- Spectacles de rue : jongleurs, musiciens médiévaux et spectacles de feu
- Activités gratuites pour les enfants : jeux en bois, combats médiévaux, tir à l'arc, patinoire et ateliers créatifs
- Marché artisanal : travail du cuir, forge, poterie, calligraphie, pâtisserie… les savoir-faire ancestraux sont mis en avant sur les étals de Provins
- Illuminations nocturnes le samedi !
Informations pratiques
- Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025
- Samedi : 11 h – 22 h / Dimanche : 10 h – 18 h
- Entrée gratuite
Comment y aller ?
Le marché s'étend sur trois places de la Cité Médiévale : la Place du Châtel, la Place Saint Quiriace et la Cour de l'École.
- Pour vous y rendre, arrêtez-vous en gare de Provins sur la ligne P du Transilien.
Forêt de Carnelle : un bol d’air frais à seulement 25 km de Paris
La forêt de Carnelle
Image 1 sur 4
Direction la Forêt Domaniale de Carnelle et ses chênes centenaires dans le Val-d'Oise.
Au programme ?
- De beaux sentiers forestiers
- Des châtaigniers majestueux
- Un lac et son petit étang
- Un patrimoine préhistorique étonnant (des monolithes rien que ça).
Son petit + ? Un point culminant à 210 mètres de hauteur qui offre une vue exceptionnelle sur tout le département.
Quel itinéraire suivre pour votre balade ?
Des kilomètres de sentiers balisés existent pour tous les types de marcheurs.
Les itinéraires de balades sont nombreux sur internet et les applications de randonnée !
Notre recommandation ? La boucle train-train sur la ligne H
Prenez le Transilien H et descendez en gare de Persan-Beaumont, traversez la forêt, et repartez en gare de Presles - Courcelles toujours sur la ligne H.
Street Art Avenue : une galerie à ciel ouvert le long du canal Saint-Denis
Image 1 sur 3
Et si votre prochaine expo se visitait en baskets, le long d'un canal ?
Direction la Street Art Avenue, une galerie d'art urbain à ciel ouvert qui s'étire sur plus de 4 km le long du canal Saint-Denis, du Stade de France à la Porte de la Villette.
Plus de 50 fresques monumentales (graffitis, pochoirs, collages ou fresques géantes) signées par des artistes français et internationaux transforment les berges en musée gratuit et accessible à tous.
De nouvelles œuvres viennent compléter le parcours chaque année !
Comment visiter ?
En toute autonomie et c'est gratuit !
À pied ou à vélo le long des berges, faîtes la visite à votre rythme.
- Récupérez la brochure gratuitement à l'Agence de Plaine Commune (1 rue de la République, Saint-Denis)
- Ou orientez-vous seul grâce à la version en ligne
Comment y aller ?
Canal Saint-Denis de Saint-Denis à Paris (Porte de la Villette)
Côté Saint-Denis :
- RER B et D : La Plaine - Stade de France
- Métro 13 : Saint-Denis - Porte de Paris
Côté Paris :
- Métro 7 : Corentin Cariou
- Tram T3b : Canal Saint-Denis
En résumé : Que faire en décembre à Paris et sa région ?
- Aiguiser son esprit critique avec l'exposition Faux et faussaires aux Archives Nationales
- Remonter le temps au Marché Médiéval de Noël de Provins les 13 et 14 décembre 2025
- Prendre l'air à la forêt de Carnelle dans le Val-d'Oise
- Se balader le long de la Street Art Avenue au Canal Saint-Denis
Bonne découverte ! On vous dit au mois prochain pour des idées sorties hivernales accessibles en transports en commun, en Île-de-France.