Nos idées pour des fêtes de fin d'année hors des sentiers battus en Île-de-France
Idée n°1 - Troquez les sapins des grands magasins pour vous mettre (vraiment) au vert
- Envie d'une micro aventure en famille ?
- D'une balade en solo avec un thermos bien chaud ?
- Ou d'une marche en amoureux ?
Partez à la découverte de la Forêt Régionale de Ferrières en Seine-et-Marne (l'ancien domaine de la famille Rothschild), de ses arbres majestueux et ses animaux sauvages (cerfs, chevreuils, lapins, sangliers ou encore renards)!
Comment y aller ?
Forêt Régionale de Ferrières, 77135 Pontcarré
Il existe plusieurs chemins et entrées pour se balader dans la fôret
- Descendez en gare de Roissy-en-Brie sur le RER E puis marchez 15 minutes
- Prenez le RER A jusqu'à Torcy puis le bus 2290
- Ou descendez à Ozoir-la-Ferrière sur le RER E toujours, puis prenez le bus 2290 jusqu'à l'arrêt Fleuriste
Idée n°2 - Encore les Champs-Élysées ? Baladez-vous plutôt sur l’Axe Majeur
Image 1 sur 4
La plus belle avenue du monde en est pleine... de monde, pendant les fêtes ! Si vous cherchez un petit peu plus de calme et une expérience architecturale unique loin des grands magasins, direction l’Axe Majeur.
Au programme ? Une balade de 3,2 km signée Dani Karavan, jalonnée de sculptures grandioses. Au fil de vos pas, vous profiterez d'un panorama époustouflant sur l'Oise et sur la ville de Paris et ses bâtiments monumentaux.
Comment y aller ?
Axe-Majeur Cergy-Pontoise, 5 Rue de l'Esplanade de Paris, 95800 Cergy
- Ligne L ou RER A : Gare de Cergy-Saint-Christophe + 10 minutes à pied
Idée n°3 - Préférez les illuminations au bord d’un lac aux chalets des marchés de Noël bondés
On vous parlait d'Enghien-les-Bains en septembre. Mais la ville se visite toute l'année !
L'hiver, Enghien-les-Bains transforme ses façades en écrans géants pour fêter Noël ! Jusqu'à début janvier, profitez d'histoires féériques racontées sous la forme de projections monumentales sur les murs de la ville.
En plus au programme ?
- Un village de Noël sur le thème d'Harry Potter et sa patinoire géante
- Des bulles féériques décorées et disséminées au quatre coins de la ville
- Une promenade au bord de l’eau calme du lac pour finir en beauté !
Informations pratiques
De 17h30 à 22h, du dimanche au jeudi, et jusqu'à 23h les vendredis et samedis.
Comment y aller ?
Où ? Façades de l'Hôtel de Ville et de l'Eglise Saint-Joseph
- Avec le Transilien H : arrêt Enghien-les-Bains
Idée n°4 - L’expo gratuite Rêveries de pierres vaut toutes les vitrines de joaillers du monde
Image 1 sur 5
Et si vous regardiez les pierres autrement ? Caché dans l’écrin de l’École des Arts Joailliers se trouve un trésor inestimable.
Avec l'exposition Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Cailloisà l’École des Arts Joailliers, la nature devient une source de rêve et d’émerveillement.
À travers une impressionnante collection de minéraux aux formes et aux couleurs spectaculaires, l’exposition raconte la passion de l’écrivain Roger Caillois pour ces pierres qu’il considérait comme de véritables œuvres d’art.
Ici, pas besoin d’être spécialiste : on se laisse porter par la beauté, la curiosité et l’imaginaire, entre science, poésie et contemplation.
Informations pratiques
- Du 6 novembre 2025 au 29 mars 2026
- Du mardi au dimanche de 11h à 19h (Nocturne le jeudi jusqu’à 21h)
- Entrée gratuite, sur réservation
Des visites guidées gratuites, pour petits et grands, sont également proposées pour prolonger l’expérience.
Comment y aller ?
16 bis bd Montmartre, 75009, Paris
- Métro 8 ou 9 : station Richelieu-Drouot
En résumé : que faire pendant les fêtes en Île-de-France ?
- Se balader et profiter de la vue le long de l'Axe majeur à Cergy
- S'émerveiller devant les projections lumineuses monumentales d'Enghien-les-Bains
- Remonter les allées d’arbres fabuleux de la Forêt de Ferrières en Seine-et-Marne
- Plonger dans les mystères et la beauté du monde minéral avec l’exposition Rêveries de pierres à l’École des arts joailliers