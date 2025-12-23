Nos idées pour des fêtes de fin d'année hors des sentiers battus en Île-de-France

On vous parlait d'Enghien-les-Bains en septembre. Mais la ville se visite toute l'année !

L'hiver, Enghien-les-Bains transforme ses façades en écrans géants pour fêter Noël ! Jusqu'à début janvier, profitez d'histoires féériques racontées sous la forme de projections monumentales sur les murs de la ville.

En plus au programme ?

Un village de Noël sur le thème d'Harry Potter et sa patinoire géante

Des bulles féériques décorées et disséminées au quatre coins de la ville

et disséminées au quatre coins de la ville Une promenade au bord de l’eau calme du lac pour finir en beauté !

Informations pratiques

De 17h30 à 22h, du dimanche au jeudi, et jusqu'à 23h les vendredis et samedis.

Comment y aller ?

Où ? Façades de l'Hôtel de Ville et de l'Eglise Saint-Joseph