Gares de Demain : un appel à projets pour dynamiser les gares de grande couronne avec des services et commerces de proximité
Gares de Demain : qu'est-ce-que c'est ?
Lancé en 2021 par Île-de-France Mobilités et SNCF Gares & Connexions, soutenu par la Région Île-de-France cette année, le programmeGares de Demain propose d'intégrer des services et des commerces de proximité dans les gares de grande couronne*, au cœur des déplacements quotidiens des Franciliens. L'idée ? Simplifier la vie des voyageurs et dynamiser les gares existantes en valorisant des espaces vacants.
Quel objectif ?
Souvent équipées de bornes d'achat pour les titres de transports sans véritable présence humaine ni services annexes, ces gares doivent être réinvesties pour répondre aux besoins des voyageurs et riverains.
L'objectif ? Transformer des lieux de mobilité en véritables lieux de vie : plus humains, plus sûrs et plus propres.
Gares de demain : Gares de Demain en images
Le programme Gares de Demain, ce sont déjà 7 projets qui ont vu le jour en 2024. Bientôt suivis par 7 nouvelles ouvertures en 2025.
Découvrez-en deux en vidéo !
Développez des services qui transforment le confort au quotidien
- Acheter un bouquet de fleurs fraîches sur le chemin du travail ?
- Faire le plein de légumes frais le soir, avant de rentrer à la maison ?
- Envie de s'entraîner avec des passionnés pour apprendre les échecs ?
- Déposer un colis avant de partir au travail ?
Autant de possibilités qui simplifient la vie et optimisent les déplacements du quotidien en grande couronne.
Vous êtes porteur d'un projet ? Candidatez du 3 juin au 30 septembre 2025 !
Vous avez un projet de commerce ou de service de proximité ? Pour candidater et investir l’une des 60 gares de grande couronne identifiées par le programme, rendez-vous prochainement du 3 juin au 30 septembre 2025 (midi).
Pourquoi choisir le programme Gares de Demain pour votre projet ?
- Une fréquentation quotidienne garantie par les flux de voyageurs
- Votre projet soutenu et subventionné par les acteurs majeurs de la mobilité en Île-de-France
- Des avis unanimes côté voyageurs et riverains** : 92 % d'entre eux jugent le service utile et 84 % considèrent que le commerce répond aux besoins des habitants du quartier
- Les commerçants installés ont attribué la note de 8,9/10 à la fréquentation de leur commerce et 9,3/10 à la qualité de l'emplacement (traversé par un flux de voyageurs et de riverains quotidiens)
- Vous participez à redynamiser votre territoire et améliorer le confort dans les gares de votre région
Plus qu'une gare, un lieu de vie
Entre lieux de mobilité et lieux de vie, le programme Gares de Demain redonne du sens aux gares, au centre du quotidien de milliers de voyageurs en Île-de-France, en créant, sur leur trajet domicile-travail, des services utiles qui simplifient leur quotidien.
La promesse d'une mobilité plus dynamique, plus pratique et plus humaine en grande couronne. Une transformation qui profite à tous : voyageurs, riverains et commerçants.
*Accueillant moins de 2500 voyageurs par jour et possédant des surfaces disponibles
**Enquête réalisée en janvier 2025 sur 159 répondants