Gares de Demain : un appel à projets pour dynamiser les gares de grande couronne avec des services et commerces de proximité

Gares de Demain : qu'est-ce-que c'est ?

Lancé en 2021 par Île-de-France Mobilités et SNCF Gares & Connexions, soutenu par la Région Île-de-France cette année, le programmeGares de Demain propose d'intégrer des services et des commerces de proximité dans les gares de grande couronne*, au cœur des déplacements quotidiens des Franciliens. L'idée ? Simplifier la vie des voyageurs et dynamiser les gares existantes en valorisant des espaces vacants.

Quel objectif ?

Souvent équipées de bornes d'achat pour les titres de transports sans véritable présence humaine ni services annexes, ces gares doivent être réinvesties pour répondre aux besoins des voyageurs et riverains.

L'objectif ? Transformer des lieux de mobilité en véritables lieux de vie : plus humains, plus sûrs et plus propres.

Gares de demain : Gares de Demain en images

Le programme Gares de Demain, ce sont déjà 7 projets qui ont vu le jour en 2024. Bientôt suivis par 7 nouvelles ouvertures en 2025.

Découvrez-en deux en vidéo !